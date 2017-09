Wohnouti učili Klatovany třídit odpad

Klatovy – Ekompilace – projekt, který má za úkol formou koncertních odpolední a večerů ještě více motivovat veřejnost k třídění odpadu a tím i k ohleduplnějšímu přístupu k našemu životnímu prostředí, zavítal v pátek do Klatov.

„Letos se koná již pátý ročník této vzdělávací série a já jsem moc ráda, že jsme do ní byli zařazeni. Klatovy jsou jedním ze šesti míst, kde se Ekompilace letos koná. Akce má každý rok dva hudební patrony, letos to jsou skupina Wohnout a písničkář Thom Artway s kapelou. Patrony pak vždy doplní místní skupiny a já mám velkou radost z toho, že od nás to je formace Head Down,“ řekla Deníku ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová.

„Máme tu atrakce pro děti, je tu stánek Samosebou, kde se vysvětluje, jak třídit a co je potřeba, a zároveň tu vystupují kapely, které natočily ekompilační cédéčko, jež bylo natočeno právě pro tuto příležitost. Svoji novou písničku tam má každá kapela včetně Wohnoutů,“ doplnila produkční akce Martina Jablanovská.

Akce sice kvůli absenci jedné kapely začala s více než dvouhodinovým zpožděním, ale vše příchozím vynahradily večerní koncerty. Nejvíce lákalo vystoupení Wohnoutů, na něž byla zcela zaplněna horní část náměstí. „S účastí jsem spokojen. Nejde ale o to, aby přišli lidé na koncert, ale aby přišli na akci celkově. Myšlenka tohoto projektu je totiž velmi dobrá. Proto se ho účastníme, a to už podruhé,“ řekl Deníku frontman skupiny Wohnout Matěj Homola.