Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo, 392

SKELNÁ

Zaniklá dřevařská osada Glasserwald, která patřila pod Stodůlky. V osudovém roce 1938 to zde bylo, jako v celém československém pohraničí, „jako na sudu prachu“. Během několika málo let se z inteligentního národa stala většinová horda fanatiků a šílenců. Každý, kdo nebyl Němec, byl nepřítel. A nepřítelem byl také Němec, který s touto nacistickou politikou nesouhlasil. V místním Horrerově hostinci došlo v neděli 7. srpna roku 1938 k výměně názorů. Byla skoro půlnoc, takže vše umocňoval vypitý alkohol.

Na jedné straně byla skupina přibližně patnácti dělníků, členů německé sociální demokracie, a na straně druhé skupinka pěti henleinovců. Když byli vykázáni ven, tak hádka pokračovala před hospodou. Už nikdo pravdu nepoví, faktem však bylo, že byl nožem usmrcen 28letý Wenzel Baierl z Košov. Usvědčeným vrahem byl Robert Hoider z Pasek. Z politického hlediska uvádím, že Baierl byl henleinovec. Říšskoněmecký tisk a rozhlas z této kauzy udělaly „hon na čarodějnice“. Baierl byl prezentován jako oběť českých šovinistů a německých „zrádců“.

Co se všechno stalo, v ten osudný podzim, je všeobecně známo. Tragické vyhnání českého obyvatelstva z jejich domovů a vojenské zabrání čsl. pohraničí. Spolu s Němci se na okupaci také podíleli Maďaři a Poláci. Ve čtvrtek 11. srpna měl Baierl pohřeb, jehož se zúčastnilo na 5 tisíc lidí. Naprostá většina z nich byli „ordneři“ z SDP. Rakev byla vystavena na márách u kapličky na tzv. „Rovině“, a odtud šel průvod na hřbitov do Dobré Vody.

Přijela i stranická delegace v čele s poslancem Frankem, pro které to byly plusové politické body. Pohřeb byl tak okázalý, že předtím ani potom nic takového místní neviděli. Hudba, proslovy, výzdoba, jen ten „führer“ chyběl. A tolik aut a motocyklů nebylo k vidění ani na velkém závodě. Kdo jediný upřímně želel, byla Baierlova matka… A ostatní? Ti to brali jako demonstraci nadcházejícího vítězství. Jenže tenkrát ještě nevěděli, že za pár let takto budou truchlit další milióny německých matek…

Ivan Rubáš