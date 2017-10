Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 391

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

Dobový inzerát z klatovských novinFoto:

ZBYNICE

Obec nedaleko Hrádku u Sušice se starobylým kostelem Zvěstování Páně. Z této vesnice pocházel jistý J. Barborka, který byl začátkem roku 1917 ustanoven komisionářem (obstaravatelem) zemědělských produktů pro válečné (zemské) účely. Sušické okresní „hejtmanství“ muselo dbát na určitou rovnováhu jednotlivých surovin pro všechny, takže „někde se vzalo a někde se dalo“.

Tento „vykuk“ Barborka na podzim toho roku bral lidem doslova brambory „vod huby“ a chtěl i ty, které byly určeny na jarní setbu.

Asi pravděpodobně „prošmelil“ nějaký určený kontingent (pevný počet) a proto si vyžádal pro další dodávku vojenskou asistenci. Bylo mu vyhověno a první trasa vedla přes Čejkovy do samotných Zbynic. Vojáci přišli, prohledali celou ves a našli ohromnou hromadu brambor, která by vystačila na několik kontingentů. A víte, kde tu hromadu našli? U samotného Barborky. Ten se těšil, jak by zbohatl na prodeji setby, neboť bez ní by nebyla žádná příští úroda. A každý by rád zaplatil…

Ivan Rubáš