Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 390

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

Dobový inzerát z klatovských novinFoto:

SRNÍ

Známé turistické středisko na Šumavě. Ve druhé polovině 19. století tady měli faráře Václava Pavlíka. Narodil se ve Staňkově u Horšovského Týna a dlouhých dvacet let působil coby kaplan v Poleni u Klatov. Poté byl přeložen na uprázdněné místo na Šumavu.

V ryze německém prostředí to měl jako český vlastenecký kněz poměrně těžké. Bojoval za práva české menšiny na Kašperskohorsku a veřejně a vítězně podporoval hraběte Švarcenberka ve volbách do říšské rady.

Stálo ho mnoho duševních sil, nežli začal pomalinku „přetahovat“ místní Němce na svojí stranu. Jeho ryzím charakterem se mu dařilo. Bylo to ovšem za cenu mnoha fyzicky a psychicky vyčerpávajících kázání. Při jednom takovém „umravňování“, v neděli 19. prosince roku 1886, farář Pavlík dostal záchvat mrtvice a ve svých 54 letech zemřel. Přímo na kazatelně. Byl advent a to napětí v něm asi muselo ven…

V Srní byla vyhlášená pouť. Chodilo se na ni z širokého dalekého okolí. Bylo to začátkem srpna roku 1934, když se tři kamarádi z Horské Kvildy a Výhledů u Antýglu domluvili, že také půjdou na pouť. Šlo o o 21letého Karla Klostermanna, 19letého Karla Matschinera a 17letého mladistvého, na kterého se vztahoval zvláštní trestní zákon. Mělo to ale jeden zásadní háček. Neměli peníze. Dali hlavy dohromady a domluvili se, že přepadnou chudého pasáčka Luksche. Věděli, že prodal větší množství lesních plodin, takže měl jistě peníze u sebe.

V sobotu 11. srpna, den před poutí, na pastvě Luksche přepadli a okradli ho o zmíněné úspory v částce 570 korun. Při potyčce a následném útěku ztratil jeden z nich čepici, což byla velká chyba. Okradený Luksch vzal čepici a došel na obecní úřad. Starostovi vše dopodrobna vylíčil a četníci dle čepice vypátrali pachatele. Ještě ten den, takže peníze se u nich našly všechny.

Začátkem listopadu zasedl soud, který „napařil“ Klostermanovi jeden rok a Matschinerovi osm měsíců těžkého žaláře. Třetí mladistvý byl oddělen a souzen jiným soudem zvlášť. Snad to bylo pro ně velké ponaučení.

Ivan Rubáš