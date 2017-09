Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 388

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

Inzerát z dobového tiskuFoto: Archiv Ivana Rubáše

DĚPOLTICE – ZÁVĚR

Robel byl převezen do klatovské vazební věznice, kde si 6. listopadu vyslechl čtyřletý trest odnětí svobody. Přitížily mu i další drobné krádeže a také jeho zlodějská minulost. U soudu zaznělo v jeho obhajobě, že sice vždy hrozil násilím, ale nikdy ho nepoužil. Jeho advokát Hek též upozorňoval na skutečnost, že obžalovaný Robel byl bez práce, takže musel svoji situaci „nějak řešit“. U soudu zazněla i kritika tehdejších hospodářských a sociálních poměrů. Soudce, vrchní rada doktor Hajský sice připustil společenské těžkosti, ale hlavní vinu přiznal postoji samotného Robela k těmto problémům. A také zmínil nedostatečnou výchovu rodiny, dohled školy a úřadů. V každém případě se jednalo o zbytečně promarněné mládí. Čtyři roky je v tomto věku hodně dlouhá doba. A to není konec. Státní zástupce podal stížnost k vrchnímu soudu vůči nízké výměře trestu, a bylo mu vyhověno. Robel dostal 10 let těžkého žaláře… Myslíte si, že ho napravil? U soudu však zaznělo jedno pozitivum. Jaké? Na adresu klatovského četnictva zazněla chvála za rychlý zásah a pronásledování. Zvládli to vlastně do 24 hodin. Bylo kvitováno, že okresní „pátračky“ byly vybaveny motorovými vozy, což byla velká pomoc v boji proti zločinu. Dodnes se tak děje, u nás i ve světě. Policie a armáda dostávají přednostně všechny technické vymoženosti…

Ivan Rubáš