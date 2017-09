Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 387

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

DĚPOLTICE – 1. ČÁST

Obec mezi Nýrskem a Strážovem.

V roce 1934 zde bydlela vdova po řídícím učiteli 63letá Anna Neumayerová, která zažila nepříjemnou zkušenost, přepadení.

Do jejího domku čp. 35, který obývala ještě se svojí nemocnou dcerou Klotyldou, se ve středu 4. září 1934, půl hodiny po půlnoci, vloupal 20letý Rupert Robel se svojí 17letou přítelkyní. Tento mladík, který se narodil v bavorském Pasově, a příslušný do obce Klášterec ve vimperském okrese, byl zaměstnán jako brusič deštníků.

Více nežli v práci pobýval v různých káznicích, takže ve svém mladém věku to byl již protřelý zloděj. Při samotném přepadení donutili vystrašenou Neumayerovou k vydání 1.034 korun v hotovosti a sebrali různé oděvní svršky a prádlo v hodnotě 2.095 korun. Po dvou hodinách, když už měli kufr plný, tak pod pohrůžkou budoucí pomsty, dům opustili a ztratili se v noční tmě.

Neumayerová až k ránu našla odvahu a vše nahlásila dešenickým četníkům. Ti ihned vyrozuměli klatovské kolegy, kteří rozjeli pátrání.

Bylo zjištěno, že neznámá dvojice cestovala ranním autocarem strážovského dopravce Denka do Běšin, a odtud vlakem do Horažďovic. Přednosta stanice si je dobře pamatoval, poněvadž jen oni kupovali lístky až do Českých Budějovic. Četníci svým vozem dojeli též do „Budějic“, kde celý den za pomoci jedné místní hlídky prošli všechny hotely a restaurace. O půlnoci na 5. září je našli v povznesené radostné náladě v restauraci „U Jelena“.

Mladý milenecký pár byl tak překvapen, že se nezmohl ani na ten nejmenší odpor. Byli zajištěni a odvedeni na četnickou stanici, kde do protokolu všechno přiznali. Ukradené věci se u nich našly všechny, ale bohužel většinu peněz stačili během půldne v obchodech a restauracích utratit. Zbylo jim něco málo přes 170 korun.

Ivan Rubáš