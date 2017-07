Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 378

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

ZBOROVY

Obec nedaleko Plánice s kostelem sv. Jana Křtitele. Válečné krádeže se nevyhnuly ani této vesnici. V noci na 7. července roku 1916 neznámí „chňapáci“ navštívili Anežku Jandovou. Nevlezli do chalupy, ale vyhlídli si chlívek. Tam měla Jandová na vykrmení tři čtyřměsíční prasátka. Jedno by si nechala pro sebe a měla by maso na celý rok, a zbylá dvě by prodala a měla by peníze „do foroty“, na horší časy. Bohužel zloději prasátka ukradli a zmizeli neznámo kam. Určitě je „na černo“ prodali, nebo jednoduše sami snědli.

Ivan Rubáš