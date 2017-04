Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo - 370

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto a více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

LORETA

Oblíbená samota pod Týncem u Klatov. Klatováci sem rádi chodili na sobotní a nedělní výlety, které se vždy zakončovali ve zdejší výletní restauraci. Nejinak tomu bylo i pouti Narození Panny Marie 8. září roku 1929. Jedna skupinka mladíků se kolem jedenácté hodiny večerní již odebrala k domovu. Cestou do Klatov se začali mezi sebou „škádlit“. Jak se říká, nejdříve se něco řekne a potom se to rve. Bratři řezníci Václav a Matěj K. si dobírali 25letého dělníka Františka H., kterého následně kopanci napadli. Ten se bránil jak mohl, a nakonec musel použít kámen, kterým jednoho z bratrů zranil na puse. Kamen se zarazil o zuby a krve bylo jako „z vola“. František onoho momentu využil k útěku. Na tomto případu je zajímavé to, že se všichni aktéři rvačky setkali v Lubech, kde také hrála muzika. Holt měli stejné myšlení, „spláchnout to…“

Tam napadený K. žádal H., aby mu vyplatil padesát korun jako bolestné. To František H. odmítl, tak zraněný řezník šel věc udat na policii O druhé hodině ranní vyhledal doktora Fügnera, který mu ránu vyčistil a zašil. Policajti o páté hodině ráno vytáhli z postele Františka H. a seznámili ho s trestním oznámením. Vše skončilo u soudu. Byla z toho sice jen podmínka, ale finanční náhrada za bolestné byla o hodně vyšší nežli ta prvotně požadovaná padesátikoruna. Jak to tak bývá, jednoho to bolí fyzicky a druhého finančně…