Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo - 369

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto a více let.

Inzerát z dobového tiskuFoto: Archiv Ivana Rubáše

Bezděkov – dokončení

Ve čtvrtek 7. prosince roku 1916 zde zemřel daleko široko známý Leopold Kodým ve věku 86 let. A proč byl v novinách zmiňován? Protože byl v našem kraji posledním žijícím pamětníkem a hlavně účastníkem bojů na pražských barikádách ve slavném revolučním roce 1848. Byl upřímným českým vlastencem a v každé společnosti oblíben. Zvláště pak, když začal poutavě vyprávět různé příhody z mládí…

I v dalším roce 1931 byl Bezděkov zasažen tragickými zprávami. Ve středu 25. února v místním pivovaře vyhasl mladý život teprve 17letého Vavřince Bílého z nedalekých Koryt. Pracoval jako pomocník ve strojovně a dotyčného dne asi v 10 hodin dopoledne šel pustit stroj. Šel dolů do sklepa a musel nahodit řemen na transmisi. Tuto činnost vždy vykonával strojník, neboť při této nebezpečné práci již věděl co a jak. Bohužel v ten čas strojníka nebylo, tak to nebohý Vavřinec udělal sám. Musel si počínat neopatrně, neboť ho řemen vtáhl mezi řemenice a otočil se s ním kolem vlastní osy. Při otočce s ním praštil o zem takovou silou, že dokonce i řemen praskl. Byla to rána jako z děla a okamžitě nejbližší lidé přispěchali na pomoc. Chudák mladý kluk sice ještě dýchal, ale byl tak potlučený, že mu žebra chrastila v hrudníku. Na rozsáhlé vnitřní poranění zakrátko skonal.

V ten čas musel být nějaký divný tlak, protože lidé asi byli unavení a nepozorní. Hned druhý nato, ve čtvrtek 26. února kolem 8. hodiny ranní, šel mlynář Hlaváč se svojí 69letou matkou do mlýnice. Procházeli kolem rozvodné transmise, která poháněla mlecí stroj. Snad následkem průvanu nebo délkou sukně stalo se, že řemen zachytil část sukně a natočil ji na sebe. Pochopitelně i s dotyčnou nebohou stařenou. Její tělo bylo řemenem vláčeno několikrát dokola, nežli se mlýn zastavil. I v tomto případě došlo po určité krátké době ke smrti. Během dvou dnů dvě stejné smrtelné nehody, to byl pro místní docela šok. Také se okamžitě přistoupilo k bezpečnostním opatřením, zejména k drátěnému oplocení transmise.

Jenže to už život těmto dvěma nevrátilo. A takových případů po celé zemi byly stovky. Také dnes se hledá náprava, až po nějakém maléru…

Ivan Rubáš