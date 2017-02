Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 360

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

SOBĚTICE

Vesnice cca 2 km východně od Klatov. V meziválečné době zde měli obecního starostu pana Koláře. Ten se dostal před klatovský krajský soud za urážku prezidenta. Žalobce ho ještě vinil z přestupku pobuřování. Ve čtvrtek 23. června roku 1932 zasedl trestní senát, který soudil Kolářovy výroky. Dle obžaloby Kolář řekl na veřejné schůzi národních socialistů konané v Sušici, že všichni ministři jsou zlodějové. Potom ještě dodal: „Kde hlava státu je dobrá, tam jsou poměry dobré. Kde hlava špatná, tam poměry špatné." Po výslechu několika svědků, kteří dosvědčili, že kromě těchto slov nic jiného Kolář neřekl, senát dospěl k poznatku, že vyslovená slova byla vytržena z kontextu souvislé Kolářovy řeči. Dokonce tajemník Vandrovec před soudem tvrdil, že Kolářova slova byla úplně jiná. Hlavně významem. Soud dospěl k přesvědčení, že se jednalo o nutnou svobodu projevu a nebyla naplněna podstata urážky politického představitele státu. Na místě Koláře zbavil obvinění a zastavil stíhání. Kdyby dnes soudy řešily urážky na prezidenta, členy vlády nebo poslance, byla by odsouzena většina národa. A většina výrazů by nešla ani publikovat.

Ze Sobětic pocházel 46letý Tomáš Vachovec, otec čtyř dětí. Vykonával službu státního cesťáka a svoji práci vykonával někde u Horní Břízy. Doma mu to asi s manželkou moc neklapalo, protože když byl přeložen blíž k domovu do klatovského okresu, se proti tomu ohradil. Jaké neshody tam byly, nevíme, ale víme, jak to Vachovec vyřešil. V pondělí 9. září roku 1935 se za ranního šera poblíž lubského nádraží nechal úmyslně přejet vlakem. Prostě to vyřešil po svém, prostě blbě.

Ivan Rubáš