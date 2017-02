Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 359

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

NEMILKOV

Obec u Velhartic se zchátralým zámkem. Za první předválečné republiky zde na místní škole učila 25letá nezadaná slečna Marie Kovandová. Byly prázdniny a ona odjela k rodičům do Písku. Po několika dnech, přesněji 21. července roku 1929 odešla neznámo kam, aniž by zanechala rodičům nějaké psaní. Bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání, ale bezvýsledně. Bylo zde podezření na sebevraždu, poněvadž se Kovandová již kdysi o něco podobného pokoušela. To jí zklamala její velká láska. Zdali měla opět nějakého milého, to se nevědělo, ale v jejím věku, spíše tušilo. Bohužel asi ani tentokrát jí vztah nevyšel tak, jak si ho představovala. Bohužel příčiny už dodnes budou jen spekulativní. Po týdnu bylo na železniční trati poblíž Tábora nalezeno ženské tělo, ale v takovém stavu, že nebyla možná identifikace. Četníci našli u mrtvoly hodinky, jejíž popis nechali uveřejnit v časopisu československých hodinářů. Dle záznamu výrobního čísla se ozval klatovský hodinář Josef Janata, který ve svých záznamech měl uvedeno, že tyto hodinky si u něj nechávala spravit, někdy před třemi lety, slečna Kovandová. Tímto poznatkem byla nebohá Kovandová zjištěna, a i když přivodila rodičům neskutečný zármutek, tak jí mohli aspoň pohřbít. Žádné zklamání v životě, pracovní či milostné, nesmí být důvodem k jakékoliv sebevraždě.

ČASTONICE

Vesnička cca 6 km jižně od Velhartic, která byla zmíněna v Klatovských listech kvůli požáru místní hospodářské usedlosti rolníka Václava Koláře. Psalo se, že oheň úmyslně založil František Klíma, který pocházel z vedlejšího statku a udržoval s Kolářovou dcerou milostný vztah. Jaký byl důvod jejich rozchodu, to už ví jen sám Pán Bůh, ale v každém případě podnět k ukončení známosti dala Františkovi sama jeho milá. Její otec Václav Kolář udal četníkům, že žhářem byl samotný zhrzený milenec Klíma, který se prý tímto pomstil. Četníci Františka zatkli 16. listopadu roku 1926 a dopravili do sušické soudní vazby. Jeho advokát klatovský Eugen Löwy však dokázal, že jeho klient byl v inkriminovanou dobu úplně někde jinde, takže žhářem nemohl být. Písecké státní zastupitelství zrušilo trestní stíhání a František se v lednu následujícího roku vrátil domů. Obě rodiny, které mohly být případným sňatkem příbuzné, se od té doby nezdravily. Jak dlouho jim tato nevraživost vydržela nevím, možná že hodně dlouho…

Ivan Rubáš