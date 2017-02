Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 358

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

NALŽOVSKÉ HORY

Městečko na půli cesty z Klatov do Horažďovic se zámkem a kostelem sv. Kateřiny. Bývalá císařská silnice je stále důležitou spojnicí a patří mezi páteřní silnice v našem kraji. Nehod bylo nespočitatelně, ale jedna z doby předválečné byla přesto zaznamenaná. Stalo se to v pondělí 12. srpna roku 1929, když dole u mostu v zatáčce půl hodiny po poledni se srazila dvě auta. Od Horažďovic jela paní Černá, choť advokáta z Příbrami, a od Klatov jel Josef Hrala z Tábora. Ten za celou dobu, co opustil Klatovy nepotkal auto, takže jel a kochal se. Byl pěkný den a silnici měl celou pro sebe. No, a to se mu stalo osudným. V Nalžovech za mostem je pravotočivá zatáčka ve směru na Horažďovice a Hrala do ní najel tak, že se dostal na pravou polovinu silnice. V době první republiky se u nás jezdilo vlevo. K tomu přidáme nevěnování se řízení a okounění po barácích, tak zafungoval zákon schválnosti a v nejnevhodnějším momentu se v protisměru objevil cizí automobil. Jak to skončilo? Velkou ránou. Silné plechy sice ochránily své řidiče od vážnějších zranění, ale auta byla nepojízdná. Hrala měl „Škodovku" a paní Černá „Jordana". Smůla byla, že automobily byly nové a ještě nepojištěné. Hrala, který srážku zavinil si automobil koupil před několika dny, musel být hodně naštvaný. Nejen, že musel zaplatit opravu svého auta, ale též poškozené druhé straně. A nezaplatit advokátovi, to si nedovolil. Možná však, že díky této nehodě začal poté jezdit opatrně… Většina současných řidičů mi dá za pravdu, že po své první kolizi si příště dávala více pozor… Ivan Rubáš