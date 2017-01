Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 357

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

SLATINA

Vesnička u Chudenic pod Bělýšovským lesem. V době meziválečné zde žil a sloužil coby kočí jakýsi Josef Haiderberger. Bylo zajímavé, že „přičichl" k černému řemeslu, aniž by se tím vyučil. To by nebylo nijak divné, kdyby však nedisponoval zámečnickou dílnou hodnou mistra anebo aspoň dlouholetého „fachmana". O vybavení kovárny ani nemluvě.

To se samozřejmě rozkřiklo a doslechlo se to i četnictvo. Již delší čas předtím četníkům začaly chodit různá udání o ztrátách pracovního „vercajku", takže bylo jasné, že se na tu Haiderbergerovu dílnu také přišli podívat. Však četníkům nebyl osobou neznámou. Při četnické návštěvě se dotyčný přiznal, že z toho, co měl, nic normálně nekoupil. Haiderberger jezdil často s povozem po celém širém kraji a všude využíval čekací dobu „šmejděním" po navštíveném hospodářství. Žádný normální zámek před ním neobstál. Vždy si vzal jen něco, tudíž nebyl nápadný, a taky věděl, že ponejprv budou v podezření domácí lidé. Haiderberger takto „vybavoval" svojí dílnu skoro dva roky a dle svědků u soudu zaznělo, že byl poměrně zručný a šikovný. Bohužel neměl peníze na vybavení dílny, tak si je „půjčil" u jiných…

SRBICE

Obec cca 20 km severozápadním směrem od Klatov s kostelem sv. Víta. Zbytečné neštěstí se tady stalo v pátek 1. dubna roku 1921. Obcí projížděl autobus ze Staňkova, který dále jel svojí linku do Klatov. Když v Srbicích na návsi zastavil, aby nabral pasažéry, tři místní chlapci vylezli na střechu a dělali různé skopičiny. Šofér autobusu je několikrát upozorňoval, že jejich jednání je trestné a hlavně nebezpečné. Ale znáte to, čím větší nebezpečí, tím větší adrenalin. Kluci si ze řidičových řečí nic nedělali, naoko slezli a vzápětí byli opět na střeše. Šofér naposledy kluky upozornil, aby slezli, že bude odjíždět a klaksonem dal poslední výstrahu.

Sotva se rozjel, vjel do menší díry, na což se autobus zhoupl a jedenáctiletý Karel Černý ze střechy autobusu spadl. Bohužel tak nešťastně, že mu následně kolo přejelo hlavu a ruku. Nebohý hoch byl na místě mrtev. Když to sdělovali jeho matce, tak to s ní „praštilo". V bezvědomí ji odvezli k lékaři a po nějaké době vzkřísili. Do smrti byla špatná a stále si vyčítala, že svého syna neuhlídala. Ale jak chcete na vesnici uhlídat jedenáctiletého kluka?

Ivan Rubáš