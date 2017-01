Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 355

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

TŘEBÝCINKA

Vesnička 3 km východně od Švihova. Pocházel odtud hajný Matěj Tykal. Jak už to tak „bejvávalo", kde je „hajnej", tam je i „nějakej" pytlák. Mimo jiného hlídal revír „Planá hora", který měl pronajatý doktor Antonín Reiss z Klatov. Rok 1932 nebyl asi pro lidi moc hojný, protože od začátku října se všude objevovali pytláci v takové míře, že takové množství nikdo nepamatoval. Před Vánoci to (nejen) v pošumavských lesích vypadalo jako „na korze". V novém roce 1933 se situace uklidnila, ale jak byla zima delší a delší, tak pytláci opět vyrazili do lesa pro něco k jídlu. V únoru došlo k větším střetnutím mezi hajnými a pytláky u Myslovic, Předslavi a Nedaniček. Došlo i k použití zbraní na obou stranách. Kolem poloviny února hajný Tykal ve svém revíru zpozoroval mnoho „zaječích vok". Tři dny v noci v houštinách „vartoval" (hlídal), až se konečně dočkal. Bylo jich pět a Tykal udělal chybu, že nepočkal na další vývoj situace. Nechal se jim ukázat, takže pytláci svou kořist ani nevyhledali, natož aby jí odnesli. Před hajným dělali jako by nic, že jsou v lese jen tak a dokonce začali zpívat. Prý, že jdou z hospody. Když odcházeli k Malinci, tak Tykalovi ještě vynadali a přidali pohrůžku, aby se už nikdy nestřetli. Tykal se jich ale nezalekl a nadběhl si je. U Nedanic si na ně pěkně počkal a vyčkal i jejich pytláckého činu. Potom je vyzval, aby vše nechali na místě a vzdali se zákonu. Došlo ke střetu, při kterém je Tykal z lesa vypudil. Musel si nechat přivolat na pomoc četníky, kteří pytláky po nějaké době chytili. Jaké byly tresty nevíme, ale co víme přesně, že pytlák bude pytlákem, i kdyby byl desetkrát chycen a potrestán. Je to v něm…

Ivan Rubáš