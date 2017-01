Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 353

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Inzerát z dobového tiskuFoto: Archiv Ivana Rubáše

ÚJEZD U PLÁNICE

V této vsi byl docela známý Fišerův mlýn. Jak už to tak „bejvá", čas od času přiletí „červený kohout" a na kterou chalupu sedne, tam začne hořet. V případě „Oujezdského mlejna" to bylo 18. prosince roku 1930. Štěstím bylo, že šlo jen o krov stájí a uschované seno. Na budovu mlýna plameny nepřeskočily. Hlavní podezření padlo na mlynářova syna Václava, který prý nemohl otci zapomenout, že kvůli němu přišel o pravé oko. Stalo se to jednou při práci, když otec sekal loukotě a jedna tříska odletěla a nešťastně se zabodla do Václavova oka. Také čeledín Mauer se svojí manželkou shodně vypověděli, že mladý Václav několikrát povídal, že pokud by jeho otec mlýn prodal, nebo někomu cizímu pronajal, raději by ho podpálil. Nebylo tedy divu, že se mladý Václav dostal do vazby. V sobotu 9. května 1931 zasedal v Klatovech porotní soud, kde zazněly, mimo jiného i znalecké posudky Bohumila Procházky, majitele elektrotechnického závodu a Emanuela Pučálky, správce městské elektrárny. Oba shodně potvrdili, že oheň vznikl následkem krátkého spojení elektrického vedení v podkroví a na půdě nad stájemi. Po tomto prohlášení státní zástupce dr. Tausch stáhl žalobu a vrchní rada Učík, coby soudce, okamžitě Václava Fišera propustil na svobodu. Dodnes jsou znalecké posudky rozhodující v momentě, když není přímý korunní svědek. Špatné je, když u soudu na stejnou věc zazní dva posudky s protichůdným obsahem…

LOUŽNÁ

Vesnička cca 6 km východně od Plánice. Kostel zde nemají, zato hospodu ano. Přesněji řečeno, kdysi měli. Taneční zábavy tady byly oblíbené a chodilo sem mnoho přespolních. Jedním z nich byl jakýsi 27letý Ludvík Veselý z Týřovic. Na zábavě 28. srpna roku 1933 se přivedl do podnapilého stavu. Nejprve žádal na muzikantech, aby mu zahráli „sólo", ale buď byl v pořadí, nebo „zapomněl" zaplatit, v každém případě se v nejbližší čtvrthodince nedočkal. To ho poněkud vytočilo, takže začal rozbíjet pivní sklenice a dožadoval se své písničky. Hostinská Františka Hošková chtěla situaci zklidnit, proto pozvala všechny hudebníky do kuchyně na večeři. Veselý, když viděl, že muzikanti odcházejí, otočil se k hostinské a plnou silou jí udeřil pěstí do levého oka. Okamžitě bylo po zábavě. Hoškovou odvezli do plzeňské nemocnice, kde se léčila celkem šest týdnů. Bohužel zranění bylo vážné a ona na to oko oslepla. Veselý se dostal k soudu, kde „vyfasoval" pouhých 15 měsíců. Za trvalé poškození zdraví nic moc trest. Spíše by měl dotyčné platit nadosmrti bolestné…

Ivan Rubáš