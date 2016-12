Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 352

Klatovsko – Přinášíme další díl seriálu o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých sto i více let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

KOMOŠÍN

Samota nad pravým břehem Úhlavy na půli cesty po červené turistické z Klatov do Švihova. Pocházel odtud 25letý tesařský pomocník František Kučera, který se dostal do finanční nouze. Byl dlouho bez práce a rodina peníze potřebovala, tak přemýšlel, jak si pomoci.

Vlastnil ve Švihově malý domek čp. 326, kde měl nájemníky Kantu a Nováčka. Ti však měli hluboko do kapsy. Dlužil záložně a neměl vyrovnané sourozenecké podíly. Denně se mu honily myšlenky, kterak přijít k penězům. Domek měl pojištěný a jednou v hospodě před svědky povídal, že by pojistka za barák vše vyřešila. Odpoledne 15. července roku 1929 přišel do Švihova, pohovořil na dvorku s Kantou a s hořící cigaretou si odskočil na půdu. Když následně odešel, začal se z půdy valit hustý kouř a než se všichni z úleku vzpamatovali, byla střecha v plamenech.

Shořelo doslova vše. Nábytek, seno, píce, domácí zvířectvo, různé nářadí a tak dále. V tom zmatku a žáru si lidé odnesli v rukou jen to nejcennější, co v tom momentě zahlédli. Škoda byla velká. Kantovi přišli o majetek v hodnotě 8000 Kč, Nováčkovi za 4717 Kč, Zdráhalovi za 3100 Kč a Kučera sám za 11000 korun. Hasiči s námahou zabránili, aby se oheň nerozšířil na vedlejší Zdráhalovu a Čechovu usedlost. Podezření na úmyslného zapálení bylo četníkům hned jasné, druhý den Kučeru zatkli. Ten se ke všemu přiznal. Z vazby dokonce přes tajný moták, který dal manželce, chtěl ovlivnit porotu. Členy poroty měl „obejít" jistý obchodník, kterému za to sliboval práci na vyhořelém baráku.

Jeho chování bylo divné, tak ho zkoumali psychiatři, kteří dospěli k závěru, že Kučera, ač mdlého rozumu, byl příčetný. Byl spíše hloupě naivní. V úterý 5. listopadu byl soud, kde ho porota jednomyslně shledala vinným a soudce mu „napařil" tři roky vězení. K tomu každý čtvrtrok celodenní půst a jednou za rok, v den požáru (15. 7.), celodenní temnou samotku… Kučera mlčky trest přijal a jeho mladá manželka celé stání tiše probrečela. Ona již věděla, že teď bude na všechno sama, a ta pravá bída teprve přijde. Ale musela to s malými dětmi zvládnout, a také to zvládla. Však ženská zvládne a vydrží víc než chlap. To je stará pravda… Ivan Rubáš