Výherci Tip ligy dostali ceny

Klatovy – Poslední kolo divizních, krajských a okresních fotbalových soutěží s sebou přineslo i rozhodnutí o výhercích v tradiční tipovací soutěži čtenářů Klatovského deníku Fortuna Tip lize.

Šéfredaktor Klatovského deníku Milan Kilián (vlevo) s výherci Fortuna Tip ligy. Zprava jsou třetí Václav Paleček, vítězný Jan Voráč a druhý Jiří Presl.Foto: Deník / Kanta Tomáš

Z vítězství se nakonec se 115 body radoval Jan Voráč z Klatov, který se v popředí Tip ligy pohyboval v celém jejím průběhu. O prvním místě však rozhodl až v posledním kole. „Byl jsem rád, že to vyšlo. V posledním kole byly v Tip lize i Luby, kde hraji. Porazili jsme Nýrsko, takže jsem získal body. Jinak mi ale sázení na Luby moc nevycházelo, protože se nám na jaře vůbec nedařilo. Vsázel jsem většinou podle tabulek, ale dal jsem i na osobní pocit, protože se jezdím na zápasy dívat a některé týmy znám. Ale bylo to hlavně o štěstí,“ řekl ke svému vítězství Voráč, pro kterého to byla za čtyři roky, kdy Tip ligu hraje, první výhra za celkové pořadí. Vítěz kromě jiného získal jako hlavní cenu reprezentační dres od partnera soutěže, Fotbalové asociace ČR.

Druhé místo obsadil se 106 body Jiří Presl z Malé Vísky. „Stejně jako minule mně poslední kolo nevyšlo. Minule mě to ale štvalo víc, teď jsem byl aspoň druhý. Na druhém místě jsem byl také asi před dvěma lety, takže to už mám vyzkoušené. Jinak jsem občas vyhrál nějaké kolo. Tip ligu hraji už asi čtyři pět let, je to zábava a dá se v ní i něco vyhrát,“ mrzelo trochu Presla nepovedené závěrečné 13. kolo, ve kterém získal jen čtyři body.

Ostříleným harcovníkem Tip ligy je třetí v pořadí Václav Paleček z Klatov, který se účastní tipování fotbalových zápasů s Klatovským deníkem už od počátku této soutěže. „Cena je to moje první. Boj o třetí místo byl dramatický, nečekal jsem, že by to vyšlo, ale poslední kolo se mi naštěstí povedlo. Sleduji tabulky a výsledky, abych věděl, jak se týmům daří doma a venku nebo jak hrály v minulém kole. Někdy se daří, ale někdy je to katastrofa,“ prozradil svůj recept na tipování Paleček, který uhrál rovných 100 bodů.