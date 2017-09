Vyberou nejlepší svíčkovou

Pačejov – Chuť, konzistenci omáčky, barvu, nápaditost, tuhost masa, vůni i celkový dojem bude hodnotit porota v soutěži „O nejlepší svíčkovou“, kterou v sobotu 30. září pořádá kulturní komise obce Pačejov.

Ilustrační foto.Foto: Petr Šilar

Soutěž se koná v kulturním domě v Pačejově nádražé od 13 hodin. Příjem vzorků včetně příloh na zdobení porcí bude od 13.30 do 14.30 hodin v sále v prostoru pod balkonem, porota bude hodnotit vzorky od 15 do 17 hodin a vyhlášení výsledků je v plánu od 17.30 do 18 hodin. Soutěžící bez rozdílu věku i bydliště musí donést jedno- až dvoulitrové vzorky v ohřevu schopné nádobě plus přílohy, možnost ochutnat soutěžní vzorky bude mít během soutěže i veřejnost. O hudební doprovod se postará Veselá 6.