Vlci dokázali zabít statného jelena

Šumava - Na Šumavě zřejmě poprvé lovili vlci ve dvojici.

Mrtvý jelen, kterého se podařilo najít nedaleko Borových Lad na rozhraní Klatovska a Prachaticka, podle všeho výrazně ovlivní novodobý pohled na vlky na Šumavě. Dosud totiž měli ochránci přírody potvrzené zprávy jen o dvou jedincích, kteří se pohybovali nezávisle na sobě na velkém území. Tohoto jelena ale nejspíše ulovili dva, možná i tři vlci společně.

Deníku se podařilo získat snímky strženého zvířete. Jelen, kterého vlci ulovili, nebyl žádný slabý kus. Podle zkušeného myslivce z Klatovska, jemuž Deník snímky ukázal, je to pravidelný korunový desaterák. Jde o patnáctileté zvíře.

„Mohu potvrdit, že podle všeho jde o útok vlků. Vzhledem k tomu, že jde o vzrostlé zvíře, předpokládáme, že jich mohlo být více," uvedla na dotaz Deníku mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

„Je to kořist, která je poměrně statná, velká, podle zoologů je to ale stále kořist, kterou mohl zdolat jeden vlk. Je možné, že ji mohli strhnout dva vlci, kteří se spojili, ale v žádném případě se nedá hovořit o smečce. V tuto chvíli můžeme totiž na základě monitoringu s jistotou říci, že na Šumavě vlčí smečka není," uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák s tím, že nálezy zvířat ulovených vlky a dalšími šelmami už nejsou na Šumavě nijak výjimečné. Většinou se ale obětí stávají slabší kusy, laně a kolouši.

I když teď na Šumavě vlčí smečka není, do budoucna se to dá očekávat, i vzhledem k situaci v Německu, kde je bezmála padesátka smeček. To by s sebou mohlo přinést i útoky na hospodářská zvířata. „My předpokládáme, že vlci se budou zdržovat převážně v bezzásahových zónách, kde mají větší klid a kam se stahuje i jejich kořist, ale samozřejmě riziko útoku na hospodářské zvíře tu je. Asi by nešlo o krávu, ale spíše ovci," uzavřel Dvořák.

Čtěte také: PODÍVEJTE SE: Na Hrázi v Sušici vyroste nová hala