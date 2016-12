Večerní lyžování nabízí dva areály

Šumava – Na dvou v současnosti otevřených sjezdovkách špičáckého skiareálu nyní leží mezi 10 a 30 cm technického sněhu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Jedna je cca 1,5 km dlouhá, sportovně laděná, v kombinaci horního úseku sjezdovky č. 3 Slalomové a dolní části č. 2 U Zalomeného. Druhá je pak rodinná Spodní Šance v délce 600 metrů. Na Spodní Šanci se koná večerní lyžování každou středu, pátek a sobotu od 18.30 hodin. „Rozhodli jsme prodloužit dobu trvání ceníku vedlejší sezony až do pátku 23. prosince. Do té doby bychom chtěli, pokud nám to podmínky dovolí nebo pokud napadne přírodní sníh, vysněžit a otevřít další části areálu," uvedl provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. V provozu je i areál Nad Nádražím s večerním lyžováním dnes a zítra od 18.30 hodin, jedna sjezdovka v areálu Belveder a o víkendu bude jezdit i vlek na Samotách.