Vánoční trhy budou na Klatovsku pestré

Klatovsko – Atmosféru adventního času zpříjemňují mnohde trhy, které jsou doprovázeny programem. Právě na takové se můžete vydat o nadcházejícím víkendu i na Klatovsku.

Adventní trhy v Klatovech.Foto: DENÍK/David Kojan

KLATOVY19. – 22. 12. – 9 – 17 hodin

19. – 20. 12.

9 – 10 reprodukce

10 – 11 vystoupení sborů klatovských ZŠ, MŠ

11 – 13 reprodukce

13 – 15 vystoupení sborů klatovských MŠ, ZŠ, ZUŠ

a DDM Klatovy

15 – 17 reprodukce

21. 12.

9 – 13 reprodukce

13 – 16 vystoupení Old country band Štreka

16 – 17 reprodukce

22. 12.

9 – 13 reprodukce

13 – 15 vystoupení Plzeňský MLS

15 – 17 reprodukce

17.30 Živý betlém (Křesťanské společenství Klatovy)



SUŠICE16. – 23. prosince

19. 12. – od 16 hodin

vystoupení dětí ze ZŠ Lerchova Sušice

21. 12.

od 12:00 hodin

Advent a Vánoce Charity 2016 – Polévka pro sousedy – rozdává se polévka sousedům. Pořádá Oblastní charita Sušice.

od 16 hodin vystoupení dětí ze ZŠ TGM Sušice

21. a 22. 12. od 9 do 18 hodin Advent a Vánoce Charity 2016 – drobné dárky z charitní dílny

22. 12. – od 17 hodin

společné zpívání koled se Sirkusem. Hraje skupina Štreka.

KLATOVY A SUŠICE

O zlaté neděli se můžete vydat na trhy na klatovské náměstí od 9 do 16 hodin. „Součástí bude vystoupení zpěváka Vlasty Horvátha s kapelou, a to od 13 do 13.45 hodin a od 14.15 do 15 hodin," informovala Barbora Bergmannová z Městského kulturního střediska v Klatovech.

Po zbytek času zpříjemní nakupování reprodukovaná hudba. Na náměstí najdete stánky s různými pochutinami, vánočními dekoracemi, ale i drobnými dárky.

Na adventní trhy naváží hned od pondělí vánoční řemeslné trhy, které můžete navštívit až do 22. prosince každý den od 9 do 17 hodin. I na tyto dny je přichystán doprovodný program. Vše završí ve čtvrtek živý betlém, který bude v režii Křesťanského společenství Klatovy.

Už v pátek začnou vánoční trhy v Sušici na náměstí. „Nemáme stanovený žádný přesný čas, od kdy do kdy budou trhy trvat. Bude to podle toho, jak začnou stánkaři přijíždět. Myslím, že to bude okolo oběda a potrvají dokud budou na trzích lidé," řekl ředitel Sušického kulturního centra Karel Sedlecký.

Od pondělí do čtvrtka trhy zpestří různá vystoupení.

VELHARTICE A MLÁZOVY

Dokoupit vánoční dárky můžete ale také v sobotu na velhartickém vánočním trhu, který začne v tamním kulturním domě ve 13 hodin. „Můžete prožít poklidné předvánoční odpoledne provoněné cukrovím, čajem a svařákem s výtvarnou dílničkou a pohádkou. Budou zde řemeslné výrobky z keramiky, dřeva, látky, šperky, grafiky, minerály a mnoho dalšího," pozvala Magdaléna Kopačková.

K vidění tam bude rovněž Velhartický betlém. V 15 hodin zahraje Teátr Vaštar z Ostružna pohádku O rytíři Ryndovi a zakleté Markétce.

V neděli 18. prosince ožije vánočním jarmarkem také zámek v Mlázovech, který se bude konat od 14 do 17 hodin. Součástí budou dílny pro celou rodinu, od 16 do 17 hodin podvečerní volná prohlídka za svitu svíček a od 17 do 17.30 hodin uvidíte živý betlém s videoprojekcí před mlázovským kostelem.