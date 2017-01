V Železné Rudě spadl balkon se třemi lidmi

Železná Ruda, Plzeň - Na rekreačním objektu v Železné Rudě, který patří krajské veterinární správě, se utrhl balkon i s rekreanty.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj je teď v hledáčku policistů z Klatovska. Důvodem je neštěstí, které se stalo v pátek v Železné Rudě na rekreační chatě patřící právě veterinářům. Utrhl se tam balkon i se třemi lidmi, kteří na něm právě stáli. Nikdo naštěstí neutrpěl vážná zranění.

Balkon se třemi rekreanty, 25letým mužem a 26letou ženou z Plzeňska a 25letým mužem z Prahy, se utrhl v pátek před 14. hodinou. „Šlo o pád dřevěného balkonu ze zhruba čtyřmetrové výšky. Vypadal jako shnilý, ale to je jen můj osobní názor," řekl Deníku Aleš Janda z Horské služby Šumava. Dodal, že na místo byl povolán záchranářský vrtulník, ale po příjezdu zdravotnické záchranné služby byl odvolán. „Situace původně vypadala dramaticky, bylo nám hlášeno, že spadl balkon se třemi lidmi a jeden z nich nemůže dýchat. Na místo vyjeli naši kolegové ze Železné Rudy a Nýrska. Naštěstí to tak dramatické nebylo, do Klatovské nemocnice byl převezen jen jeden muž, ročník 1991. Byl předán do péče chirurgů," uvedl krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Martin Brejcha s tím, že stav zbylých dvou lidí, s nimiž se balkon zřítil, převoz do nemocnice nevyžadoval.

„Šlo o balkon, který prošel zhruba před pěti až osmi lety rekonstrukcí. Sám jsem na ten balkon, jediný na zařízení, v minulosti chodil. Vůbec by nás nenapadlo, že s ním není něco v pořádku. Teď budeme zjišťovat, co bylo příčinou pádu, ptát se budeme i firmy, která ho rekonstruovala," řekl Deníku ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček. Dodal, že dveře, jimiž se na balkon vstupovalo, byly ihned zabezpečeny. A že balkon už pravděpodobně nebude nikdy obnoven. „Moc nás celá záležitost mrzí. Naštěstí nedošlo k žádným závažným následkům na zdraví, i ten jeden rekreant byl už propuštěn z nemocnice. Všem jsme se omluvili, byl jsem tam osobně," dodal Poláček.

Případem se zabývá policie. „Míra zavinění a další okolnosti jsou předmětem dalšího prověřování. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti," potvrdila Dana Ladmanová z klatovské policie.