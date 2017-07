FOTOGALERIE: V Plánici zvítězil domácí Roman Kohout

Plánice – Notnou dávku síly, výdrže a odhodlání předvedli siláci ze sborů dobrovolných hasičů v sobotu v Plánici.

Konalo se tam druhé kolo silové a vytrvalostní soutěže Šumavské ligy. Tentokrát se ale nekonalo na náměstí jako v předchozích letech, ale u požární nádrže Hájovka.

Pro soutěžící bylo připraveno několik disciplín, které museli zvládnout. Čekalo na ně připojení a roztažení dvou proudů B s připojením na CAS, hammer box, smotání hadic, výstup po žebříku na lešení a vytažení závaží, přenášení závaží, tunel, kterým museli pronést 20kg závaží. Nechybělo ani tahání figuríny a překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsobem.

Nejlépe si s tratí poradil domácí Roman Kohout, pro kterého to nebylo zrovna jednoduché. „Dneska to bylo docela náročné, pro mě obzvlášť, protože celý týden mě bolí záda, takže jsem byl rád, že jsem doběhl. Čas byl ale dobrý, tak jsem rád. Nejhorší byla figurína, která byla docela daleko. Řekl bych, že to bylo náročnější než na náměstí, protože tady byla trať určitě delší,“ řekl po závodě Kohout, který přiznal, že první místo si přál: „Trochu jsem s tím počítal, že bych mohl obhájit loňské první místo.“ Za ním na druhém místě skončil Michal Burian z Týna nad Vltavou a třetí příčku obsadil Robin Bureš z Cítolib.

Další kolo se bude konat ve Strážově 19. srpna, kde půjde již o finále. Soutěž v Dílech, která se měla konat 22. července, byla totiž z organizačních důvodů zrušena.