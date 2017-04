V lednu přišel o střechu nad hlavou. Po požáru mu nejvíce pomáhá syn

Plánice – Během chvíle se Romanu Kubalemu z Plánice převrátil život vzhůru nohama. Kvůli požáru přišel o střechu nad hlavou. V lednu mu od elektroinstalace začala hořet kolna a od ní podkroví domu. V prvních chvílích myslel na nejhorší, ale nad vodou ho drží hlavně syn Filip, rodina a přátelé.

Pro Kubaleho to byly nejhorší chvíle v jeho životě. V době, kdy mu dům začal hořet, byl v práci za hranicemi. „Zavolal mi kamarád, nechal si mě odstavit na parkoviště a řekl mi, že mi hoří barák. To byla pro mě hrozná pecka. Chvíli jsme to rozdýchával, pak jsem začal telefonovat rodině. Byl jsem ale 500 km od domova. Když jsem přijel, byla tady policie, hasiči, všichni se snažili mi uchránit majetek. Bylo to něco hrozného,“ vzpomínal na požár Kubale.

Na druhou stranu ho ale hřál neskutečný pocit, že má kolem sebe lidi, kterým není lhostejný, a to nejen z rodiny. „Pomáhali mi všichni, kdo mohli. Město mi nabídlo pomoc, rodina mě držela, kamarádi, hasiči, divadelníci pro mě uspořádali představení, Andrea Česáková, která má stejnou zkušenost, na mě vypsala sbírku. Bylo to opravdu neuvěřitelné, kolik lidí při mně stálo a stojí dodnes. Neustále mi nabízejí pomoc,“ neskrýval dojetí Kubale.

Také hořeli

Sousedka Andrea Česáková si prošla před časem podobnou událostí, proto věděla, co v danou chvíli prožívá a snažila se mu pomoci a poradit. „Napsala jsem článek s jeho číslem účtu, aby mu lidé, kteří chtějí, pomohli finančně. Nabídla jsem mu pomoc s úklidem, až bude potřebovat, ale také jsem ho informovala o úředních věcech, co a jak se zařizuje. Samozřejmě jsem se ho snažila podpořit i psychicky. Protože i když mu hodně lidí pomáhalo, našli se i tací, kteří hned pomlouvali a měli starost, zda peníze, které mu lidé přispěli dá na opravdu domu. U nás to bylo stejné, mysleli si, že jsme za peníze jeli na dovolenou. Je to hrozné, ale některým lidem to zkrátka nevymluvíte a to mě mrzí,“ řekla Česáková.

V současné době pracuje na domě, vyklízí vše a mnoho práce ho ještě čeká jelikož dům neponičil jen požár, ale také voda a následně mráz. „Musím vybourat všechny příčky, stropy jsou pryč, jsou prohnuté, takže z domu příliš nezbude.Objevily se i plísně ze dřeva, které se ukázalo v příčkách. Vše je bohužel o penězích, čekám, co dostanu od pojišťovny, snažím se šetřit, tak uvidíme, jak to bude dál, ale chci vše dokázat hlavně pro svého syna, ten je pro mě vším,“ posteskl si Kubale, který přiznal, že největší oporou je mu právě syn Filip, který ho drží nad vodou a o víkendech mu i pomáhá.