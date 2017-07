FOTO/VIDEO: V Horažďovicích vařili a ochutnávali kaši

Horažďovice – Stovky návštěvníků zaplnily v sobotu parkán horažďovického zámku, kde se konaly oblíbené Slavnosti kaše.

Po loňské pauze, kdy museli organizátoři část programu zrušit kvůli nepřízni počasí, letos opět nechyběly soutěže ve vaření kaše nebo o největšího jedlíka kaše. Příští rok by se měla po několika letech měla vrátit i kašová bitva.

Letošní ročník Slavností kaše byl už jedenáctý. Akci uspořádali Horažďovičtí poprvé v roce 2007 na připomínku krále „Kaše“, Rudolfa Habsburského, který zemřel 4. července 1307 při obléhání Horažďovic, a pro velký úspěch se rozhodli pokračovat. „Je to už naše tradiční akce. Na konci školního roku před začátkem prázdnin je to takový náznak turistického a rekreačního centra, kterým se Horažďovice po ty dva následující prázdninové měsíce stanou,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.

V doprovodném programu nechyběly historická hudba ani různá divadelní představení. „Mě se nejvíc líbil drak, vůbec jsem se ho nebál i jsem si ho pohladil,“ pochlubil se pětiletý Tomáš, kterého zaujal jeden z protagonistů představení obřích loutek Drak, Jiří a věž. „Jezdíme sem už od začátku. Nejdříve jen s manželkou, ta je dnes doma s nejmenším synem, ale s tím větším už jsem tady potřetí,“ řekl Deníku Tomášův tatínek Pavel Kanta ze Strakonic.

V zahradě v zámeckém parkánu se Slavnosti kaše konají od předloňska. Přesunuly se tam kvůli rekonstrukci náměstí, která by měla skončit v září. „Náměstí je na takové akce jako stvořené, ale v parkánu je také perfektní, je to taková intimnější atmosféra. Moje představa je, že bychom slavnosti „roztrhli“ a něco by se odehrávalo na náměstí a něco v parkánu, že by slavnosti zahrnovaly celé centrum. Tato akce si to zaslouží, společně se jmeninami města jsou Slavnosti kaše naší největší akcí,“ nastínil plány na další roky Forman. Na náměstí by se měla vrátit i populární kašová bitva z prvních ročníků slavností. „Chtěli bychom ji uspořádat už příští rok,“ potvrdil Forman.