V domě našli oběšenou ženu

Klatovsko – Čtvrtek byl pro hasiče z Klatovska ve znamení otevírání bytů a domů.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Smutný konec měla jejich akce v Klatovech v ulici K Zaječímu vrchu, kde po násilném vniknutí do domu objevili oběšenou starší ženu. „V Loretské ulici v Horažďovicích hasiči vnikli do bytu, ve kterém se nacházel pacient ve špatném zdravotním stavu. Hasiči mu poskytli první pomoc a pečovali o něj do příjezdu zdravotníků. Následně asistovali při jeho ošetření a transportu do sanitky," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. Hasiči dále otevírali zabouchnuté dveře rodinného domu, ve kterém majitelka ponechala bez dozoru zapnutý sporák, a zabouchnuté byty v Klatovech a Horažďovicích.