V době oslav Nového roku uzavřou některé ulice

Klatovy – Na náměstí v Klatovech se tradičně 1. ledna uskuteční slavnostní přivítání nového roku, které začne v 17.30 hodin. Součástí bude koncert skupiny FROM, proslov starosty a velký ohňostroj.

Novoroční ohňostroj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Odpaliště ohňostroje je letos změněno. „Nové odpaliště bude v prostoru levého dolního rohu náměstí, před restaurací Tep. Z důvodu zajištění bezpečnosti budou částečně uzavřeny některé komunikace pro pěší i pro auta," uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová.

Uzavřena bude pro auta horní část náměstí od Divadelní ulice ke křižovatce ulic Vídeňská a Plánická v čase od 16.30 do 19.30 hodin. Silnice z Pražské ulice do Vídeňské bude uzavřena v době odpalu ohňostroje, čili od 17.50 do 18.15 hodin. Pro pěší i auta bude uzavřena ulice Randova od křižovatky ulic Randova a Čs. Legií ke křižovatce ulic Randova a Kpt. Jaroše, a to od 17.50 do 18.30 hodin. Dále bude uzavřen úsek od křižovatky Kpt. Jaroše a Denisovy ulice ke křižovatce ulic Kpt. Jaroše a Randovy ulice od 17.50 do 18.30 hodin.