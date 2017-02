V areálu nemocnice bude platit zákaz parkování mimo parkoviště

Klatovy – V areálu Klatovské nemocnice už mimo vyhrazená místa nezaparkujete. Jakmile bude plně zprovozněn parkovací dům, bude mimo parkoviště platit zákaz parkování.

Parkovací dům Klatovské nemocnice.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Kvůli prosakování vody z horních pater musela být dvě patra parkovacího domu uzavřena. Aby mohla být zcela užívána všechna patra, rozhodl se Plzeňský kraj, který je majitelem nemocnice, objekt zastřešit, což vyjde na zhruba 16 milionů korun. V současné době už jsou práce hotové. „V pátek byla stavba dokončena a předána. V příštích dnech se uskuteční kolaudace a zřejmě v únoru, nejpozději v březnu bude třetí a čtvrté podlaží zprovozněno," uvedl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

DAJÍ POKUTY

Jakmile bude otevřen celý parkovací dům, nastanou změny pro řidiče, kteří dosud nechávali stát své vozy kdekoliv, kde bylo místo. „Řidiči budou upozorněni, aby v areálu nemocnice využívali k parkování jen místa k tomu určená a označená dopravním značením, především parkoviště před monoblokem a parkovací dům. Na těchto stáních je 250 parkovacích míst, což je dostatečné množství. Parkování na neoznačených místech, především „divoké" parkování na chodnících, trávě, podél úzkých komunikací, například v uličce od lékárny k monobloku nebo od laboratoří k jídelně, bude potlačeno a pokutováno," upozornil Kokoška a dodal: „Nesprávně zaparkované vozy komplikují pohyb pěším a průjezd zdravotnických vozidel, zejména vozů záchranné služby."

K využití je také parkoviště v ulici Pod Nemocnicí. Podle některých lidí jsou mnozí řidiči pohodlní. „Já většinou parkuji mimo areál, protože se tam věčně nedá projet a parkovací dům bývá plný, když funguje jen půlka. Každý si chce zajet co nejblíž, aby náhodou nemusel udělat pár kroků navíc. Je to tam opravdu strašné, měli by tam mít povoleno zajíždět jen ti, kteří vezou někoho zraněného nebo někoho, kdo hůř chodí," řekl jeden z návštěvníků nemocnice Miroslav Babka z Klatov.