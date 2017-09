Uprchlé pacienty hledá policie

Klatovsko – Státní i městské policisty nedávno zalarmovala Klatovská nemocnice.

Utekl z ní pacient, a to přesto, že byla nutná jeho hospitalizace. Mohl tak být v ohrožení života. Pátrání po něm mělo nakonec dobrý konec, muž se sám vrátil do zdravotnického zařízení. Podobné případy, kdy policisté a strážníci pátrají po pacientech nemocnice, nejsou až tak výjimečné.

„Za uplynulých dvanáct měsíců v Klatovech a Sušici bylo evidováno 15 případů svévolných opuštění pacientů ze zdravotnických zařízení z lůžkové péče,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

„Co se týče posledního případu, tak šlo o standardního pacienta, který mohl kdykoli podepsat revers a volně odejít nebo si krátce se svolením personálu mohl zajít třeba do bufetu nebo po nemocnici třeba do meditační místnosti. Zároveň to byl ale pacient, který přistupoval ke své léčbě velmi nezodpovědně a nedodržoval vnitřní řád nemocnice. Z oddělení se vzdaloval, aniž by o tom kohokoli informoval, což dělal opakovaně i přes upozornění, že má mít svolení personálu,“ uvedl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška s tím, že v daném případě byl ale pryč už delší dobu, opustil areál nemocnice a vznikla proto obava, aby se mu něco nestalo, aby nezkolaboval nebo aby si nezačal sám vyndávat v ruce zavedený katétr a neublížil si.

K podobným krátkodobým opuštěním oddělení bez informování personálu občas dochází, někdy je to ale dáno tím, že pacient prostě zapomene lékařem či sestřičky informovat.

„Co se týká pacientů, kteří mají nějakou infekční nemoc a nesmí opustit oddělení, tak ti v Klatovské nemocnici nejsou. Pokud by totiž u někoho vzniklo podezření například na tuberkulózu, což je velmi ojedinělé, jsme povinni takové pacient ihned transportovat na speciální pracoviště.

Pacienti s takzvanou soudem nařízeno léčbou, což jsou ti, kteří nesmí opustit hospitalizační oddělení, jsou v Klatovech pouze na psychiatrickém oddělení. Toto oddělení je uzavřené, zabezpečené, útěk pacientů tak není možný a v posledních letech jsme nic takového neřešili,“ řekl Kokoška a dodal, že v horažďovické léčebně, která patří taktéž pod kraj, se s útěky pacientů nesetkávají.

To v Sušici s nimi zkušenost mají. „Těmto nežádoucím událostem se nevyhneme. Evidujeme ale zhruba jeden takový případ za rok. Ve většině případů jde o lidi, kteří byli ošetřeni v silné opilosti a když se ráno proberou, tak se snaží i s kanylou v žíle utéct z oddělení. K takovým případům hned voláme Policii ČR,“ uzavřel mluvčí sušické nemocnice Pavel Pechoušek.