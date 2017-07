Účastníky klatovské pouti budou chránit betonové zátarasy

Klatovy – Pouťové atrakce, ale i mezinárodní folklorní festival, výstavy karafiátů, drobného zvířectva i historických motocyklů.

Klatovská pouť 2016Foto: DENÍK/David Kojan

Nebo hudba od dechovky po bigbít. To vše nebude jako už tradičně chybět na klatovské pouti, která oficiálně odstartovala už včera odpoledne na klatovském náměstí Míru.

Na náměstí bude k vidění i hlavní program mezinárodního folklorního festivalu. Dnes od 17 do 20.15 h tu vystoupí všechny zúčastněné soubory při slavnostním zahájení. Další vystoupení budou následovat v sobotu od 10.30 h až do půlnoci a v neděli odpoledne. Na náměstí nebude chybět ani řemeslný trh, 'klasické' pouťové stánky pak budou rozmístěny v Plánické ulici od náměstí Míru až k Erbenovu náměstí. V hudebním programu pouti na náměstí zahrají od 9 do 10 h v sobotu Úhlavanka a v neděli Skalanka a v neděli od 15.30 do 17 h Extra Band revival. Letní kino bude v sobotu od 10 do 22 h a v neděli od 10 do 16 h patřit setkání heligonkářů a na Střelnici zahrají v sobotu od 21.30 h Ukradený Vjecy.

Výstava karafiátů v zahradě naproti muzeu je přístupná denně od 9 do 17 h, výstava drobného zvířectva v areálu Na Pazderně dnes od 13 do 18 h, v sobotu od 8 do 14 h a výstava motocyklových veteránů v ZŠ v Plánické ulici v sobotu od 10 do 18, v neděli od 9 do 17 h.

Tradiční součástí klatovské pouti je i průvod s obrazem Panny Marie Klatovské. Vyjde z arciděkanského kostela po mši, kterou budou v sobotu od 15 h sloužit biskup plzeňský Tomáš Holub a emeritní biskup plzeňský František Radkovský.

Nedávný incident, kdy prchající řidič projel skrz pivní slavnosti, přispěl k tomu, že pouť v Klatovech budou provázet zvýšená bezpečnostní opatření. „U ZŠ Čapkova (u prostoru s atrakcemi – pozn. aut.) budou instalovány betonové zábrany. Budou postaveny meandrovitě, aby mohla projet sanita, ale nemohl tam nikdo vjet rychle a rovně. Na náměstí a některých dalších místech budou stát přenosné zábrany,“ uvedl velitel klatovské městské policie František Kacerovský. V ulicích Klatov budou společné hlídky strážníků a Policie ČR.

Program pouti najdete v pátečním Klatovském deníku.