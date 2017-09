Třídění odpadu podpoří Artway a Wohnouti

Klatovy – Letos poprvé se Klatovy připojily k projektu Ekompilace, který je zaměřen na podporu třídění odpadu a nadějných regionálních kapel.

WohnoutFoto: Deník

V Klatovech se projekt představí 15. září od 14 hodin na náměstí. Během doprovodného programu se zábavnou formou dozvíte leccos o životním prostředí nebo si zasoutěžíte. Hlavními vystupujícími jsou kapela Wohnout a také stále populárnější zpěvák a skladatel Thom Artway. Kromě nich se mohou lidé těšit na All These Memories, El`Brkas, Head Down, Homer Street, Megaphone a Nixon Lads. Akce je volně přístupná a vstupné se neplatí.