Tereza se popere o titul „Pretty Woman“

Klatovy – Hodně příjemné starosti má teď Klatovanka Tereza Bendová (27 let, na snímku). V sobotu 25. února odlétá na Kanárské ostrovy, kde ji čeká soustředění před finále soutěže Pretty Woman, do kterého se v konkurenci žen z celé republiky dokázala probojovat.

Tereza Bendová z Klatov.Foto: Archiv

„O soutěži jsem se již dříve dozvěděla z médií, ale přihlásila jsem se až nyní, protože jde o soutěž, která je určena ženám od 25 let věku. Vedl mě k tomu fakt, že jsem potřebovala změnu v osobním životě, kde jsem vše obětovala práci ve svém kosmetickém salónu a neměla jsem žádný koníček, jemuž bych se věnovala, žádný cíl, k němuž bych se upnula" vysvětlila důvody, proč se přihlásila, Bendová. Dodala, že na soutěži ji lákalo to, že nejde o klasickou miss, kde se hledí především na krásu, ale že jde o víc. „Hledá se osobnost, je to soutěž o nejpřitažlivější ženu Česka," uvedla Klatovanka, která úspěšně prošla několika koly Pretty Woman. „Nejprve se po republice konalo několik castingů, z nichž nás postoupilo pětačtyřicet do čtvrtfinálového kola do Chebu. Z něj nás postoupilo dvacet, deset z Čech a deset z Moravy. V semifinále nás pak z každé desítky postoupilo pět do finálové desítky," popsala Bendová. Ta už v sobotu odlétá na již zmíněné Kanárské ostrovy. „Těším se tam, jsou tam super lidé. Sice jsme soupeřky, ale není tam žádná rivalita. Chováme se k sobě kamarádsky, což je podle mě dáno i tím, že jsme všechny starší a rozumné. Některé z nás jsou i maminky od dětí," vysvětlila Bendová. Už to, že prošla do finále, považuje za velký úspěch a je prý naprosto spokojena, ať už finálový večer dopadne jakkoliv.

Finále se bude konat 1. dubna v Praze a k vidění by mělo být v jedné z českých televizí. Rozdány budou tři tituly. „Hlavní je samozřejmě titul Pretty Woman, který volí porota. Pak jde o titul Pretty Woman Sympatie, o němž rozhodne veřejnost hlasováním pomocí SMS, a o titul Pretty Woman Publikum, o němž rozhodnou lidé přímo v sále na finálovém večeru. Detaily hlasování pomocí SMS zatím neznáme, ale až začne, pak prosím touto cestou lidi z Klatovska, aby mi dali svůj hlas," uzavřela Bendová.

