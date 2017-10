FOTO: Studená voda v kalhotkách i v botách. Výlov zpestřilo pasování

Čejkovy – První větší rybník na Klatovsku – Dalovák u Čejkov – lovili v pátek pracovníci společnosti Klatovské rybářství. Práci jim komplikovalo teplé počasí, ale den jim zpestřilo pasování dvou mladých rybářek.

V plánu měli rybáři na Dalováku slovit zhruba 120 metráků kapra, k tomu i další ryby. Podmínky ale byly náročné. „Komplikuje nám to teplé počasí, máme více vody. Udělali jsme sháňku na větší vodě, takže se nám nepodařilo ryby sehnat všechny, budeme ještě jednou pokládat podložní síť,“ uvedl dopoledne vedoucí střediska Horažďovice Klatovského rybářství František Trhlík.

Součástí výlovu byl i starý rybářský obřad – pasování. Za velkého zájmu přihlížejících ho absolvovaly dvě mladé ženy. I když to není chvílemi obřad právě nejpříjemnější, neboť vám při něm mimo jiné nalejí studenou vodu do kalhot a máte jí tak plné spodní prádlo i holínky, obě to nesly statečně. „Bylo to zajímavé. Líbilo se mi to, tedy až na ty rány, přes mokré kalhoty to nebylo nejpříjemnější,“ zhodnotila Monika Kolenová. „Bylo to úžasné, klidně bych šla znovu,“ smála se Markéta Štrosová.

Nechyběl ani tradiční prodej ryb na hrázi. Kapr se dal pořídit za 70 Kč za kilogram, a tak o něj byl velký zájem.