Starosta: Správa parku nás tahala za nos

Železná Ruda – Nová lanovka v železnorudském lyžařském areálu Samoty se pravděpodobně stavět nebude. Správa Národního parku Šumava (NPŠ) totiž nepřistoupila na výměnu pozemku o rozloze necelého jednoho hektaru v národním parku, na kterém by měla část lanovky stát, za pozemek nabídnutý městem, které je majitelem areálu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Pro modernizaci areálu Samoty za zhruba tři sta milionů korun má město investora. Součástí modernizace by měla být i stavba nové sedačkové lanové dráhy o délce cca jednoho kilometru, který by sloužila nejen návštěvníkům areálu, ale i běžkařům nebo v létě cyklistům a pěším turistům. Pro stavbu lanovky, jejíž poslední část měla vést na území NP Šumava, už před několika lety schválily výjimku tehdejší vedení NPŠ i ministerstvo životního prostředí vedené Tomášem Chalupou. Současné vedení parku však stavbu lanovky, kvůli ochraně přírody nepovolilo.

Zastupitelstvo Železné Rudy tedy schválilo nákup pozemku v národní přírodní rezervaci na Javorné v katastru Čachrova a nabídlo jej parku výměnou za pozemek potřebný pro stavbu lanovky, což byla podle správy parku jediná schůdná cesta. „Správa parku jako správce státního lesního majetku podle zákona nemá možnost, aby tento majetek někomu předala, prodala ani pronajala. Jedinou možností je směna za přírodně hodnotnější pozemky,“ uvedl ještě v prosinci minulého roku pro Deník mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Jenže nyní park výměnu odmítl s tím, že to podle zákona vlastně možné není. „Asi jsme, správa i město, šli ne úplně správnou cestou. Měli jsme se nejdříve podívat, jestli vůbec zákon o nakládání s majetkem státu něco takového umožňuje. Kdybychom to už někdy v roce 2011 udělali, zjistili bychom, že to prostě nejde, a mohli jsme si ušetřit spoustu peněz i nervů,“ konstatoval ředitel NPŠ Pavel Hubený.

Rozhodnutí správy parku Železnorudské příliš nepotěšilo, boj o lanovku ale nevzdávají. „Se směnou pozemků nás tahali za nos,“ zlobil se železnorudský starosta Michal Šnebergr. „Dokud tam bude současný ministr životního prostředí, nepůjde nic. Musí se změnit politická garnitura. Ale nevzdáváme se, budou volby a snad se to povede,“ dodal.