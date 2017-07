OBRAZEM: Soutěžili škodováci i jedlíci

Běšiny – Na dvě stovky škodovek se sjelo o víkendu do kempu v Běšinech, kde se konal již 31. celostátní sraz vozů této značky, dalo by se říci i mezinárodní. Nebyl totiž problém narazit na Moraváky, Slováky, Němce, Maďary, trochu raritou už byli Chorvati, Srbové a Bulhaři.

SOUTĚŽE A JEDLÍCI

„Celkem se do Běšin sjelo 205 škodovek. Připraven byl bohatý program, kdy se v pátek uskutečnil turnaj v nohejbale a pak většina usedla do autokina. Sobotní dopoledne bylo tradičně plné soutěží. Vybírali jsme nejhezčí vozy srazu, hledali nejhlasitější výfuky a aparatury, zápasilo se v sumo. Hlavní atrakcí byla soutěž Sežer co můžeš aneb Hubne jenom blb, kterou moderoval pan Kabát, bývalý moderátor Kiss Protonu. Do soutěže se přihlásilo pět borců, kteří v 9 hodin ráno usedli ke stolům a každou hodinu se konala bonusová soutěž. Šlo o jezení buchet na čas, vypití piva na ex nebo jezení špaget na čas. Vítězem soutěže se stal Zdeněk z Běšin, který během 3,5 hodiny dokázal přibrat téměř 6 kilogramů,“ řekl organizátor srazu Roman Schavel.

ZÁVODY A ZÁBAVA

Odpoledne patřilo závodu, kdy byl hodinu po poledni v kempu odstartován jarní pohár ŠKODAteamu. Na posádky čekal slalom v Janovicích nad Úhlavou, jízda zručnosti, sprint a orientační závod. Během jízdy se posádky podívaly například do bezděkovského pivovaru a zajezdily si na raftu na Úhlavě. Po závodu se všichni vrátili do kempu, kde se předávaly ceny, a užívali zábavy až do rána.

Návštěvníkům se sraz líbil. „Jezdím sem většinou na tenhle jarní sraz a vždy je to pěkné. Podívám se na novinky a inspiruji se, co bych si mohl udělat na svém autě nového. Jsou tady zajímavé kousky a je vidět, že někteří se autům skutečně věnují,“ podělil se o své dojmy Radek Kratochvíl.

Už nyní se škodováci mohou těšit na 32. sraz, který se bude konat opět v Běšinech, a to 15. – 17. září.