Soutěž v třídění odpadů vyhráli Železnorudští

Plasy, Klatovsko – Obce z Klatovska si úspěšně vedly v již dvanáctém ročníku soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů. Železná Ruda a Modrava skončily dokonce na stupních vítězů.

Cenu za 1. místo v kategorii nad 1000 obyvatel převzal starosta Železné Rudy Michal Šnebergr, cenu mu předává Martina Filipová z Ekokomu.Foto: KÚPK

Slavnostní ocenění obcí a měst Plzeňského kraje, které jsou zapojeny v soutěži na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“, se konalo koncem minulého týdne v historických prostorách plaského kláštera. Soutěž již po dvanácté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

„Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2016 zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo celkem 488 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel,“ informovala Alena Marešová z Plzeňského kraje.

Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

Výsledky:

Obce do 1 000 obyvatel: 1. Němčovice … 3. Modrava … 7. Srní.

Obce nad 1 000 obyvatel: 1. Železná Ruda … 5. Nalžovské Hory.