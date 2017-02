Smrt malého chlapečka prožívá s rodinou celá obec

Hrádek – Miminko, které před týdnem zemřelo na Sušicku, přišlo o život podle všeho skutečně nešťastnou náhodou.

Tragédie se stala v noci z neděle 5. února na pondělí 6. února v Hrádku ve věřící rodině, která má více než deset dětí. Zemřelo nejmladší z nich, teprve čtyřměsíční chlapeček.

Policie sice hned po činu uvedla, že ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, od té doby se ale k případu nechce vyjadřovat. „Vzhledem k citlivosti případu a na základě ochrany osobních údajů nebudeme poskytovat informace o příčině úmrtí chlapce," uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním ale podle předběžných výsledků pitvy chlapeček zemřel na otok mozku. To by nahrávalo verzi, že dítě mohl zalehnout jeden z rodičů, mezi nimiž údajně leželo v posteli. Je to ale jen jedna z verzí, vše ukáže až další šetření. Klíčové přitom budou závěry soudních znalců z oboru lékařství.

Malou obec tragédie zasáhla. „Je to uzavřená rodina, ale všichni je známe a všichni s nimi to obrovské neštěstí prožíváme. Je to slušná rodina a i když mají hodně dětí, vzorně se o ně starají, věnují se jim. Ve škole patří k nejlepším," řekl Deníku starosta Hrádku Josef Kutil.