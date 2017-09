Skály vhodné pro druhý díl Policie Modrava hledali filmaři bezmála dva měsíce

Šumava – V neděli TV Nova odvysílá 2. díl druhé řady Policie Modrava, který nese název Případ u Dračí skály. Zde je několik perliček z natáčení, o něž se s Deníkem podělil režisér a autor celého projektu Jaroslav Soukup.

Scénář předepisoval natáčení na šumavských skálách, pod kterými se najde mrtvola muže. Vypadalo to, že s takovou lokací nemůže být problém, jenže opak byl pravdou. Režisér s architektkou Olgou Rosenfelderovou jezdili v oblasti střední Šumavy, hledali vhodné skály, ale i po měsíci to vypadalo špatně.

„Skály byly většinou na nepřístupných místech, kam by se nedostala technika, nebo byly pro filmování nezajímavé. Tohle hledání trvalo téměř dva měsíce a výsledek nula, než se usmálo štěstí. A to v podobě hajného Pavla Bělocha ze Srní, který nám poradil Dračí skály u Svojší. Je to komplex skal, který se tyčí nad Otavou u Paštěckého mostu. A bylo to ono,“ pochvaloval si Soukup, který původní příběh, jenž se jmenoval jinak, přejmenoval na Případ u Dračí skály. Protože natáčení na skálách bylo nebezpečné, byli herci připoutaní lanky, která se pak v postprodukci vymazala.

Scény u vyhořelé stodoly, kde hasiči najdou polorozpadlé mužské tělo se zbytky ošacení, se natáčely u cesty na Hrádky. Vyhořelou stodolu postavila architektka Olga Rosenfelderová. Stavební služba patinovala dřevo hořáky, aby vše vypadalo věrohodně. Samotného natáčení se zúčastnili i srnští hasiči, kteří v seriálu už několikrát vystupovali.

Ve scéně, kdy pracovníci pohřební služby odnášejí na nosítkách mrtvého, ležela v černém vaku asistentka produkce.