Silničáři chtějí jednat o jiném posypu

Klatovsko - Řidiči už by si příští rok nemuseli prorážet o kamínky gumy.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Před týdnem Deník informoval o tom, že si řidiči při cestě v úseku Železná Ruda – Hartmanice a v okolí Hojsovy Stráže prorážejí gumy o ostrý posyp (přečtete si ZDE). Silničáři si zřejmě vzali výtky motoristů k srdci a začali s tím něco dělat.

Nešťastná z několikrát proražené gumy byla například Ivana Hron, jejíž přítel v úseku Železná Ruda – Hartmanice prorazil gumu hned několikrát. Nyní se prý stav o trochu zlepšil. „Momentálně vypadá situace docela dobře, přítel ani já jsme ještě nepíchli. Situace se pravděpodobně zlepšila i tím, že napadl sníh. Posyp je opravdu jen tam, kde je ho potřeba. Bohužel si myslím, že kvalita je pořád stejná. Ale díky sněhu se kameny zaboří pod váhou aut a nenatropí tolik škody. Obávám se, co bude, až roztaje," řekla řidička.

Kritiku řidičů nevzala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) na lehkou váhu a situaci chce řešit. „Dispečinky dostaly nařízení, aby pokud bude v místech led, posyp omezily, protože na něm se štěrk vůbec neudrží. Omezit ho mají i na sněhu a sypat jen v zatáčkách. Nic jiného než štěrk ale používat nemůžeme," sdělil mluvčí SÚS Plzeňského kraje Petr Otásek.

Ani tím ale snaha silničářů nekončí, chtějí se pokusit vyjednat s Národním parkem Šumava možnost používání posypu, který mají v Německu. „S hlavním dispečerem jedeme 31. ledna do Německa, kde budeme mimo jiného řešit posyp ekologicky šetrným poprašováním, který oni používají. Už se o tom jednalo i dříve a my bychom se k tomu chtěli vrátit. Chráněná krajinná oblast Šumava se k tomu tehdy nepostavila pozitivně, a to k jakékoliv chemické látce, i když má pozitivní atesty a používá se i v Bavorském lese," sdělil Otásek a dodal, že pokud jednání dopadnou dobře, chtěli by nový posyp v některých úsecích vyzkoušet příští rok.

Dle zákona je na území chráněných krajinných oblastí a národních parků používat chemický posyp k údržbě silnic zakázáno. Je to možné pouze na výjimky. „Pokud by chtěla SÚS používat chemický posyp, musí na daný úsek požádat o výjimku, což může kdykoli. Už dříve tak udělala a v mnohých úsecích jim bylo vyhověno plně, nebo s určitými omezeními, například objem vysypaného chemického posypu, či nutnost souvislé vrstvy sněhu a podobně. Pokud povolení nedostala, může to zkoušet znovu, to je legitimní. My to budeme muset posoudit a vydat stanovisko," uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.