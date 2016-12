Rok vítají v některých obcích na Klatovsku pochody

Plzeň, Klatovy – Když před minulou sezonou podepisovaly hokejové kluby Škoda Plzeň a Klatovy dohodu o spolupráci, málokoho napadlo, že by se tím mohla otevřít cesta do extraligy pro tehdejší klatovské hráče. Nakonec se to ale stalo skutečností, když se ve středu objevil na ledě v Mladé Boleslavi v plzeňském dresu současný kapitán SHC Klatovy Jan Topinka. Jaké měl 27letý hráč pocity při své extraligové premiéře, se dočtete v následujícím rozhovoru.