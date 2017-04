Řidiči trabantů předvedou svou zručnost

Klatovsko – Trabantům bude o víkendu patřit téměř celé Klatovsko.

Sraz trabantů,Foto: AMK Trabant Plzeň

V běšinském autokempu se totiž koná sraz k 50. výročí založení AMK Trabant Plzeň. Trabanty si však zájemci budou moci prohlédnout i jinde.

„V sobotu odpoledne budou auta k vidění na jízdě zručnosti v Běšinech, v neděli dopoledne budeme vystavovat auta na náměstí v Klatovech a v pondělí se zúčastníme recesistického prvomájového průvodu v Bolešinech,“ pozval za pořadatele Lukáš Frčka.

První možnost vidět trabanty v akci bude mít veřejnost v sobotu na návsi v Běšinech, kde odstartuje v 16.30 hodin jízda zručnosti. V Klatovech stráví „trabantisté“ nedělní dopoledne, na náměstí Míru budou vozidla parkovat od 9 do 13 hodin. Ve 13 hodin odjede kolona trabantů přes Nýrsko do Železné Rudy, kde si je mohou zájemci auta prohlédnout od 14.30 do 16 hodin, zatímco jejich majitelé navštíví muzeum motocyklů.

V pondělí mají účastníci srazu v plánu návštěvu hradu ve Velharticích, trabanty tam budou parkovat od 10 do 11 hodin. Pak se přesunou do Bolešin, kde ve 13 hodin začne průvod.