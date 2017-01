Řidiči blokují kontejnery

Sušice – S nezodpovědnými řidiči, kteří parkují tak, že neumožní přístup popelářům ke kontejnerům, mají problémy na sídlištích v Sušici.

Ilustrační foto.Foto: Pavlína Macelová

„Lidé se tam ohánějí tím, že není místo na zaparkování, ale my z kamerového systému víme, že tam volná místa jsou. Samozřejmě, nezaparkují přímo před domem, ale budou muset ujít sto či dvě stě metrů," uvedl velitel sušických městských strážníků Libor Potužník a dodal: „Řešíme to pokutami a budeme přitvrzovat, protože se to stává stále častěji. O Vánocích se opakovaně stalo, že nebylo možné plné kontejnery vyvézt."