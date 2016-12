Režisér Strach o obrovském úspěchu Anděla Páně 2: Je to zázrak

Klatovsko – Zájem o druhý díl pohádky Anděl Páně je obrovský i na Klatovsku. Představení jsou v kinech beznadějně vyprodána a lidé odcházejí nadšeni. Samotného režiséra Jiřího Stracha úspěch překvapil.

Natáčení Anděla Páně 2 na Zhůří.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Kino v Klatovech takový zájem o film nezažilo už několik let. „Všechny termíny jsme měli vyprodané do posledního místa. Dokonce už máme plno i na 30. prosince. Lidé ale nemusejí zoufat Anděla Páně 2 budeme promítat ještě několikrát v lednu," sdělil vedoucí klatovského kina Karel Kotěšovec.

Stejný zájem byl také v kině v Sušici, kde přidávali i několik dalších představení.

„Viděla jsem první díl Anděla Páně a jakmile jsem zjistila, že se natáčí dvojka, těšila jsem se, až ji uvidím. A nemělo to chybu. Je to nádherný příběh. Pan režisér opět nezklamal. Určitě bych ráda šla i na další pokračování, pokud o něm pan režisér přemýšlí. Takových příběhů je málo. Před Vánoci to bylo krásné pohlazení," řekla jedna z divaček Vendula Červenková z Klatov.

POKORA

Podle režiséra Stracha je úspěch druhého dílu zázrak. „Takový zájem nikdo z nás nepředpokládal. Myslím, že v dnešní šílené době se lidé chtějí nechat obejmout laskavostí i dotekem nebe. Nešílím z toho, snažíme se zůstat normální. Přistupuji k tomu s pokorou. Je to věcí víry, vždy je nade mnou někdo vyšší. Jsem vděčný za každého diváka, kterého potěší náš humor, který je chytrý, není podbízivý," řekl Deníku Strach.

Část pohádky se natáčela na Šumavě, i proto některé diváky z Klatovska přitahuje. „Máme tady krásnou zimní krajinu a vždy je hezké, když si některý režisér vybere místa, která zdejší lidé znají a mohou říct: „To se natáčelo u nás." Ale na pohádku se dívám rád i proto, že je opravdu hezká a i děti se na ni těšily. Mají postavy Petronela a Uriáše rády, hlavně jejich neustálé laškování i pověstné chichichi," podělil se o své pocity další z diváků Radek Starý z Klatov.

O možnosti natočení třetího dílu zažertoval Ivan Trojan, který hraje anděla Petronela. Teď to ale nebude mít lehké. „Řekl, že bychom natočili třetí díl, kdyby přišlo milion lidí. Nečekali jsme totiž takové šílenství, počítali jsme s dvě stě tisíci lidmi. Teď se z toho bude muset Ivan nějak vylízat," usmíval se Strach.