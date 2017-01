Recidivista roky tyranizuje sousedy

Klatovy - Václav Engler z Klatov dům ohrozil unikajícím plynem.

Václav Engler u klatovského soudu.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Dvanáctý leden budou obyvatelé domu ve Školní ulici v Klatovech slavit jako svoje druhé narozeniny. Nechybělo mnoho a dům mohl vyletět do vzduchu kvůli plynu unikajícímu v bytě Václava Englera (na snímku). Tento 51letý recidivista už roky obyvatele domu tyranizuje a vyhrožuje jim.

Bývalý učitel Engler se ve středu vrátil po dvou měsících z vězení a hned o sobě dal vědět. „I když v bytě nemá co dělat, protože o svůj podíl přišel v exekuci, vnikl dovnitř. A hned noc na čtvrtek pro nás mohla být osudová, posledním dnem v životě. Ráno byl dům plný plynu, který unikal z jeho bytu," řekla Deníku jedna z obyvatelek domu, jejíž jméno neuvádíme, neboť se bojí pomsty ze strany recidivisty. Hasiči potvrdili, že na místě skutečně naměřili zvýšené koncentrace nebezpečných látek. Uzavřeli přívod plynu do karmy a nařídili opravu. „I kdyby šlo o technickou závadu, měl jednat, a ne nás všechny ohrozit tím, že nekoná a jen otevře dveře na chodbu," posteskla si sousedka.

Ta už je roky spolu s dalšími obyvateli domu Englerem tyranizována. „Žijeme v ustavičném stresu z chování pana Englera, který nám působí hmotnou škodu na osobním i společném majetku, kterou samozřejmě nikdy neuhradí. A především máme strach o vlastní bezpečnost. To, že se přátelí s lidmi s bohatou kriminální minulostí, je všeobecně známé, často u nás policie pátrá po hledaných osobách pro různé trestné činy, kteří s ním sdílejí byt. Následně on i tyto osoby v domě ničí majetek, napadají nás slovně i fyzicky," posteskla si žena.

Již bezmála dva roky řeší soudy Englerovo řádění z března 2015. „Křičel, že barák vyhodí do povětří nebo někoho z nás zlikviduje a pak si to odsedí. A já si myslím, že by toho byl schopen," řekl soudu obyvatel domu. Kromě toho Engler vyhrožoval jedné ženě, že ji uhodí železnou tyčí a že se postará, aby „zhebla", a navíc hodil po nájemnících šroubovák, naštěstí nikoho nezranil. Klatovský soud už v této věci vynesl čtyři verdikty (naposledy deset měsíců vězení), ale krajský soud vždy případ vrátil zpět do Klatov. Brzy se tak bude konat další líčení. Lidé jsou z průtahů nešťastní. „Asi pan předseda senátu více věří recidivistovi než trýzněným bezúhonným osobám, z nichž většina jsou starší osoby," posteskla si obyvatelka domu a dodala: „Co se stane zítra, pozítří? Bude předseda senátu opravdu čekat, až někdo za výhrůžky pana Englera zaplatí tím nejcennějším, co máme, životem? Kolik obětí bude muset být, aby tento nepřizpůsobivý občan již dále netrýznil své okolí?"