FOTO: Pro psy v útulku dokázali vybrat přes padesát tisíc korun

Klatovy – Pomáhat čtyřnohým kamarádům z klatovského útulku pro psy, který provozují Technické služby města Klatov, se rozhodla již před léty Eva Kauerová z Klatov.

Pořádá každý rok koncert jehož výtěžek putuje právě pro ně, aby se měli lépe. Letos se konal v Bowling baru v Klatovech.

„Vše započalo návštěvou útulku. Samá z něj mám pejska a napadlo mě, že by se pro ně dalo leccos udělat, protože každý máme nějaké možnosti. Chtěla jsem jim vylepšit život, proto jsem se rozhodla pořádat koncerty, s tím, že celý výtěžek půjde na jejich přilepšení,“ uvedla hlavní organizátorka koncert Kauerová.

Její spolupráce s útulkem však není jen o pořádání koncertu jednou ročně. Jezdí tam mnohem častěji. „Je hrozné, jak lidé dokáží pejsků ublížit, nemám proto ani slov. Celkově mě uspokojuje, když pro ně mohu něco udělat. Je to pro mě i jakási terapie. Největším dárcem útulku je klatovská mlékárna a já když přijedu do útulku a vezu pejskům mozarellu, kterou mohu strašně rádi, tak je na nich vidět, jak jsou šťastní, člověk neví, jestli se má smát nebo brečet,“ svěřila se Kauerová.

Z pomoci má velkou radost i vedoucí útulku Miloslava Šeflová, která pro tamní psy žije. „Na koncertě je perfektní, že se zde pokaždé sejdou ti samí lidé a přichází i další a další. Pro nás je to velký přínos, je to super. Sejdou se tady pejskaři, kteří jsou do pejsků zapálení, dá se říci, že je upřednostňují více než lidi i sami sebe. V současné době máme v útulku 19 pejsků. Během roku jsme jich přijali 51 a vydali 53. Každý rok máme rozdíl okolo deseti psů, což jsou většinou stafordi a pitbulové, se kterými jsou v Klatovech problémy,“ řekla Šeflová.

S návštěvností koncertu jsou pořadatelé spokojeni. „Lidé podporují rádi. Spousta z nich se ani během roku nevidí, sejdou se tady, pobaví se a pejskové se pak napapají, a to je smysl tohoto koncertu,“ dodala Kauerová.

Během koncertu se podařilo vybrat pěknou částku 51 420 korun. „Je to krásné a mockrát všem děkujeme,“ uzavřela Šeflová.