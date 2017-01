Přijímačky deváťáky motivují

Klatovsko - Po dvou letech zkušebních testů jsou letos jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory dané zákonem.

Přijímací zkouška. Ilustrační fotoFoto: Václav Pancer

Vesměs coby přínos vidí ředitelé škol na Klatovsku letošní povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na maturitní obory středních škol. Mezi pedagogy se ale objevují i kritické hlasy.

Výhodou povinných přijímaček, které si uchazeči o studium na většině středních škol Plzeňského kraje vyzkoušeli v pilotních projektech už v předchozích dvou letech, je podle ředitelů motivace pro deváťáky. „Přijímačky považuji za jeden z kroků ke zkvalitnění českého školství. Je to vidět i na přístupu deváťáků k učení. Děláme semináře z matematiky a z českého jazyka a dokud nebyly přijímací zkoušky, zájem byl téměř nulový. V současnosti je to naopak. Existuje tlak ze strany rodičů a i děti si samy uvědomují, že přijímací zkoušky musí udělat," uvedl ředitel sušické základní školy v Lerchově ulici Čestmír Kříž.

PŘED PĚTI LETY JIM BYLO UČENÍ „ŠUMÁK"

Podobně vidí přínos povinných přijímaček ředitelka základní školy ve Školní ulici v Nýrsku Alena Linhartová. „Začali jsme dělat přípravné hodiny z matematiky a českého jazyka a účast je téměř stoprocentní. Děti určitě k učení přistupují zodpovědněji, než to bylo třeba před pěti lety, kdy jim v devítce bylo učení úplně „šumák"," řekla Deníku. Podle ředitele klatovského gymnázia Jiřího Šlégla je výhodou i to, že přijímací zkoušky znesnadní „přetahování" středních škol o žáky. „Uchazeči pochopitelně dávali přednost školám, kde se přijímačky nedělaly," vysvětlil Šlégl.

Právě na klatovské gymnázium se chce hlásit Štěpán Švec z 9. A nýrské ZŠ Školní. „Připravuji se z učebnic vydaných speciálně pro přípravu na přijímací zkoušky a doufám, že mám dobrou šanci je zvládnout," řekl Deníku deváťák. „Tak jemně," dodal na dotaz, zda nemá z přijímacích zkoušek přece jen trochu strach.

Ne podle všech ředitelů jsou ale povinné přijímačky tak velkým přínosem. „Já tyto hromadné akce nemám ráda. Nelíbí se mi všeobecné testování žáků ani jednotné přijímací zkoušky ani se mi nelíbí povinné státní maturity. Na jednu stranu je tendence, abychom z dětí vychovávali osobnosti podle individuálních předpokladů a zájmů a na druhou stranu je zase tlačíme do jednotnosti. Nevidím v tom příliš logiku. Logické by bylo, aby si každá střední škola vybírala děti sama, podle toho, jaké chce. Podle mě by se měly peníze dát spíše do vzdělávání učitelů, než do takovýchto experimentů," popsala své výhrady ředitelka chanovické základní školy Eva Smolíková.