Přibývá úrazů na chodnících

Klatovy, Sušice - V Sušici i v Klatovech ošetřují naraženiny i otřesy mozku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ZdeněkVaiz

Sníh a velké mrazy také většinou znamenají více úrazů. To potvrzují i nemocnice v Klatovech a v Sušici, kde počet pacientů stoupl.

ČEKÁRNY SE ZAČALY PLNIT PO VÁNOCÍCH

Lékaři na chirurgickém oddělení Nemocnice Sušice ošetřili během uplynulých dvou lednových víkendů 25 lidí s různě těžkými úrazy, které způsobily pády na namrzlém chodníku. Oproti prosinci jde o mnohonásobný nárůst tohoto typu úrazu. „Většinou jde o seniory, kteří jdou například s nákupem a ujede jim noha. Při pádu si zlomí zápěstí nebo krček, praští se do hlavy, upadnou do bezvědomí. Počty úrazů začaly postupně růst v povánočním období, ale nejvíce jejich počet narostl v uplynulém týdnu," uvedl primář oddělení ARO Jiří Choc.

ZAMĚSTNÁVÁ I CHŘIPKA A ANGÍNA

Od Vánoc v sušické nemocnici také stoupl počet lidí, kteří přichází na pohotovost s akutní bronchitidou, záněty dýchacích cest, chřipkou či angínou. „Takových případů máme zhruba 25 za každý víkendový den. Před Vánoci byly počty takových pacientů mizivé," uvedl Choc. Podle něj je důležité, aby se lidé v zimních dnech dobře oblékali, pokud se venku zpotí, tak se okamžitě převlékli a každý den jedli dostatečné množství vitamínů. „Kvalitní formou prevence je také přiměřená forma otužování a pravidelné dávky sportovních aktivit," uzavřel Choc.

PADAJÍ HLAVNĚ NA LEDU

Nárůst pacientů zaznamenala také Klatovská nemocnice. V souvislosti se sněhem a kluzkým povrchem se tam prý zvyšuje pravidelně počet úrazů zhruba o deset procent. Podobné je to i v těchto dnech. „Přibývají poranění zápěstí či kotníků, různé pohmožděniny, občas zlomeniny a zřídka i otřes mozku. Nárůst úrazů ale není velký. Je to tím, že lidé, pokud vidí, že je sníh a že to může klouzat, tak si automaticky dávají větší pozor a starší nebo hůře pohybliví lidé také omezují pohyb venku," uvedl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

Horší je prý situace, pokud je náledí. „Pokud je namrznuto, nárůst zranění z pádů bývá i větší, třeba až o 15 někdy i 20 procent," dodal Kokoška.