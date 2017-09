Pouze rok studia prý nepomůže

Klatovsko – Absolventi oboru zdravotnický asistent a praktická sestra už nebudou muset studovat několik let, aby mohli pracovat jako všeobecná sestra.

Zdravotní sestra Hedvika Řípová při práci na oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Sušice.Foto: Deník / Loudová Daniela

Mohou být přijímáni do vyšších ročníků vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra na jeden rok. Nemocnice však nespoléhají na to, že by tento krok pomohl a zvýšil se zájem o práci v nemocnicích.

„Novela teprve vstoupila v platnost, je kolem ní řada otázek a není zcela dořešené její praktické plnění. Co se týká personální situace, tak v tomto směru neočekáváme zlepšení, protože novela neřeší a ani nemůže řešit ty nejvýznamnější příčiny nedostatku personálu v malých regionálních nemocnicích,“ uvedl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

ODCHODY DO ZAHRANIČÍ

Mezi příčiny podle Kokošky patří odchody zdravotníků do zahraničí, rozšiřování poskytování zdravotnických služeb i v nezdravotnických oblastech, odchody zdravotníků mimo obor či menší zájem kvalifikovaných zdravotníků o práci v regionálních nemocnicích.

Podobný pohled na situaci má také hlavní sestra Nemocnice Sušice Martina Kolářová. Nedostatek personálu v nemocnicích podle jejího názoru nesouvisí se systémem vzdělávání, ale se snížením prestiže tohoto povolání. „S rozvojem medicíny samozřejmě souvisí i rozvoj ošetřovatelství, pokud má být sestra „partnerem“ lékaře a ne jeho pomocnicí, měla by být dostatečně vzdělaná. Praktické dovednosti sice získává sestra během adaptačního procesu, ale tyto dovednosti musí mít dostatečný teoretický základ. Podmínkou studia na vyšší odborné škole k získání kvalifikace je 4 600 hodin teoretického a klinického výcviku. Na vyšší odborné škole a vysoké škole se student zabývá pouze odbornými předměty a praxí. Na střední zdravotnické škole ale k tomu patří ještě všeobecné a maturitní předměty. Je tak časově náročné studium vůbec reálné, aniž by utrpěla jeho kvalita?“ okomentovala situaci Kolářová a pokračovala: „Je mylné uvádět, že sestra musí studovat sedm let na to, aby byla sestrou. Studium na VŠ či VOŠ trvá tři roky, střední škola je počítána do všeobecného vzdělání, proto může jít studovat VŠ i VOŠ například absolventka gymnázia. Mluvíme snad o tom, že lékař studuje deset let? Ne. Kromě nedostatku všeobecných sester je v ČR i nedostatek lékařů. Zkrátíme jim tedy studium na medicíně?“

STUDENTI NEPŘIBUDOU

S tím, že by tento krok ministerstva školství přilákal více zájemců o obor, nepočítá ani ředitel zdravotnické školy v Klatovech Jaromír Veselý. „Že bude více přihlášek ani neočekávám, pokud ano, nebude to kvůli tomu jednomu roku, ale, že snad lidé pochopí, že absolventi neskončí na úřadu práce, ale práci najdou. Ten rok je další nesystémový krok ministerstva a zoufalá snaha nepřiznat, že ta změna předtím byla špatně, a vrátit to do původního stavu,“ uvedl Veselý.

Za nezájmem o obor stojí podle studentů malé finanční ohodnocení. „Chtěla jsem jít na „zdrávku“, protože mě ta práce zajímala, ráda se o někoho starám, ale když vím od známých, kolik se tady v nemocnicích bere peněz a jaké mají šichty, tak jsem to vzdala, protože nechci kvůli tomu, abych měla za práci řádně zaplaceno, jezdit do Německa,“ řekla studentka Alena Kolářová z Klatov.