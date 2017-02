Pomstil se za vyhazov z hospody, zasahovat musela záchranka

Měčín – Dvaapadesátiletý muž z Měčína neunesl vyhazov z tamní hospody a rozhodl se pomstít se zbraní v ruce. Zranil jednoho člověka, na místo museli vyjet záchranáři i policisté.

Incident se odehrál v úterý. Muž měl konflikt v hospodě, choval se nevhodně, a tak musel odejít. Jenže se s tím nesmířil a venku si počíhal na sedmadvacetiletou ženu, která byla v podniku jako host a která patřila mezi ty, jež mu vytýkali nevhodné chování. „Třicet minut po třiadvacáté hodině se z restaurace vraceli do svých obydlí tato žena a dvaatřicetiletý muž. Útočník nejdříve strčil do ženy, kterou povalil na zem, a poté kovovou trubkou udeřil do hlavy muže, který též upadl," uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

Dodala, že agresor poté násilím držel ženu na zemi, přičemž jí vyhrožoval ublížením na zdraví a nadával. Oba napadení s ním ale i nadále komunikovali a uspěli. Útočník nakonec odhodil zbraň a nechal je odejít. Oni si tak mohli přivolat pomoc.

Na místo přijeli zdravotníci, kteří zraněného muže odvezli do nemocnice, odkud byl po ošetření propuštěn. Do Měčína dorazili i policisté z obvodního oddělení ve Švihově a ze služby kriminální policie a vyšetřování v Klatovech. „Dvaapadesátiletý muž se podrobil dechové zkoušce, při níž přístroj naměřil 2,07 promile alkoholu. Byl převezen do policejní cely, odkud byl po provedení neodkladných úkonů propuštěn," informovala Ladmanová s tím, že policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů nebezpečné vyhrožování a pokus ublížení na zdraví.