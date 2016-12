Policisté se samopaly hlídají trhy a obchodní centra na Klatovsku

Klatovsko – Na tragický útok v Berlíně zareagovali i policisté na Klatovsku. Ti teď se samopaly hlídají místa s větší koncentrací osob, tedy především vánoční trhy a obchodní centra.

Policisté na klatovských vánočních trzích.Foto: DENÍK/Milan Kilián

„Byl posílen výkon služby policistů na území Plzeňského kraje, a to zejména na místech s větší koncentrací osob – na vánočních trzích, v nákupních centrech, či na kulturních a sportovních akcích většího rozsahu. Na těchto místech i v ulicích měst mohou spoluobčané potkávat od dnešního rána větší množství policistů, kteří budou v některých případech ozbrojeni i dlouhými zbraněmi, a to z toho důvodu, že byla přijata zvýšená bezpečnostní opatření. Na hranicích se Spolkovou republikou Německo je zajištěn řádný výkon služby," informovala v úterý dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Na koordinaci hlídek s Policií České republiky už se dohodlo vedení Městské policie Sušice. „Nějaká zvláštní opatření kvůli událostem v Berlíně neplánujeme. Pokud by hrozilo nebezpečí, šlo by spíše o větší města. Hlídky jsme ale samozřejmě poučili, že riziko existuje, domlouváme se i na spolupráci se státní policií. Jde hlavně o to, abychom se „nedablovali" v kontrolách, ale aby hlídky chodily po sobě, a policisté tak byli na frekventovaných místech, na trzích na náměstí nebo u marketů, přítomni neustále," uvedl velitel sušických strážníků Libor Potužník. V Klatovech městská policie zatím hlídkuje jako jindy. „Věnujeme se městu, hlídky chodí běžně na náměstí, po trzích. Od Policie České republiky nám zatím žádná žádost o spolupráci nepřišla," konstatoval v úterý dopoledne zástupce velitele Městské policie Klatovy Luboš Hošek.

Lidé, s nimiž Deník na hovořil na vánočním trhu v Klatovech, strach z teroristického útoku neměli. „Myslím si, že jsou tady vánoční trhy oproti Německu tak malé, že by se žádný terorista ani nenamáhal. Cítím se tady bezpečně, neměla jsem strach sem jít," řekla návštěvnice trhů Iveta Polesná z Klatov.

